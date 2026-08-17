Kakšna pošast! Poglejte, kaj je Uroš potegnil iz Škalskega jezera (FOTO)

Oglasil se nam je ribič Uroš Preradović, ki je to nedeljo na Škalskem jezeru v Velenju, ujel soma, dolgega 240 centimetrov in težkega 91 kilogramov. Ribiška družina Velenje je potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera in enega izmed večjih somov, ulovljenih v Sloveniji, pravi.

Pri tako veliki ribi je dovolj ena sama napaka, da se vse konča.

Pravi sicer, da soma niti ni lovil, saj je lovil krape na klasično kraparsko opremo in hranil krmišče z bojlami. »Nekaj minut pred 19. uro pa je na 24-milimetrsko bojlo​ prijela riba, za katero sem že po prvi minuti vedel, da ni običajen krap,« je razkril.

Izredno težko ga je bilo ustaviti

»Vsakič, ko sem mislil, da ga imam nekoliko pod nadzorom, je ponovno pobegnil. Pri tako veliki ribi je dovolj ena sama napaka, da se vse konča,« je dodal Preradović.

Ujel je 240 cm in 91 kg težkega soma. FOTO: Uroš Preradović

Ujel je 240 cm in 91 kg težkega soma. FOTO: Uroš Preradović

Ujel je 240 cm in 91 kg težkega soma. FOTO: Uroš Preradović

Ujel je 240 cm in 91 kg težkega soma. FOTO: Uroš Preradović

Pri tem so mu zelo pomagale dolgoletne ribiške izkušnje in predvsem dobro poznavanje domače vode. »Vedel sem, v katere dele jezera mu ne smem dovoliti pobegniti, saj bi se lahko tam skril ali zapletel in bi bila borba najverjetneje izgubljena,«. »Vedel sem, da bi to lahko bil ulov mojega življenja, vendar si niti približno nisem predstavljal, kakšen veličasten primerek bom na koncu spravil iz vode,« je opisal občutke.

Ujel je 240 cm in 91 kg težkega soma

Po približno uri in pol intenzivne borbe sta nato skupaj s prijateljem Igorjem Popovićem soma uspela spraviti iz vode. Šele takrat so lahko zares videli njegove razsežnosti, som je namreč meril kar 240 centimetrov.

Ribo je nato prevzel gospodar Ribiške družine Velenje, Edvard Strmčnik, ki je opravil uradno tehtanje. Uporabljena je bila tehtnica z nosilnostjo 300 kilogramov, ki se je ustavila pri 91 kilogramih. Ribiška družina Velenje je uradno potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera.

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