    VOLITVE 2026

    Katera politična stranka vam je najbližja? Preverite v Delovem volilnem kvizu

    Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
    V Delu smo pripravili volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank. FOTO: Blaž Samec
    V Delu smo pripravili volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank. FOTO: Blaž Samec
    Delo
     12. 3. 2026 | 15:28
     12. 3. 2026 | 15:31
    1:06
    Pred volitvami se volivci pogosto znajdete pred vprašanjem, katera politična stranka jim je s stališči najbližja. Programi so obsežni, politična sporočila pogosto splošna, razlike med strankami pa včasih težko primerljive. Kolegi na Delu so zato pripravili volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank. Kviz temelji na naboru trditev o ključnih vprašanjih slovenske politike – od davkov, gospodarstva in stanovanj do družbenih vprašanj, okolja, migracij in zunanje politike. Bralci lahko pri vsaki trditvi izberejo eno od treh možnosti: se strinjam, se ne strinjam ali nisem opredeljen/-a. Sistem nato vaše odgovore primerja z odgovori političnih strank in pokaže, v kolikšni meri se vaša stališča ujemajo s posamezno kandidatno listo.

     

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
