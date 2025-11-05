  • Delo d.o.o.
    ZARADI ZAPOR CEST

    Ker dva dni ne more iz hiše, si prizadeva, da bi ukinili Ljubljanski maraton. Župan Janković odgovarja

    Gre za največjo športno prireditev v državi, ki v Ljubljano vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev z vsega sveta.
    Zaradi maratona je vsako leto za promet zaprtih več cest, a zapore trajajo zgolj en konec tedna. Foto: Jure Eržen
    Zaradi maratona je vsako leto za promet zaprtih več cest, a zapore trajajo zgolj en konec tedna. Foto: Jure Eržen
    B. K. P.
     5. 11. 2025 | 17:28
     5. 11. 2025
    2:22
    Ljubljanski maraton je največja vsakoletna športna prireditev v državi, ki vsako leto v prestolnico privabi na tisoče obiskovalcev. Res pa, da tisti jesenski konec tedna, ko ulice Ljubljane preplavijo tekači, malce trpijo prebivalci. Nekateri malo manj, drugi, tisti, ki živijo tik ob trasi tekaške prireditve, malo bolj.

    In nekateri celo tako zelo, da bi raje videli, da maratona, ki je bil letos že 29., ne bi bilo. »Odpiram pobudo za ukinitev ljubljanskega maratona, saj vsako leto doživljamo totalni kaos, ker smo zaprti doma brez urejenih obvozov, da se prebijemo do obvoznice oziroma avtoceste. Še letos poskrbite, da bodo polovice cest odprte za promet vsaj v eni smeri, ne pa da moramo zaradi nekih rekreativcev ostali biti ujeti tukaj kot leta 45,« se denimo glasi zapis nezadovoljnega Ljubljančana oziroma Ljubljančanke, ki je pobudo naslovil kar na Mestno občino Ljubljana (MOL).

    Letos so se maratona udeležili tekači z več kot 80 držav. Foto: Dejan Javornik
    Letos so se maratona udeležili tekači z več kot 80 držav. Foto: Dejan Javornik
    In kaj o predlogu meni župan MOL Zoran Janković? »Ljubljanskega maratona ne bomo ukinili, saj gre za največjo športno prireditev v državi, prepoznano po celem svetu, ki predstavlja odlično promocijo za Ljubljano in vsako leto privabi tekmovalce iz številnih držav,« je odgovoril Janković in spomnil, da so na letošnjem maratonu tekli športni navdušenci iz kar 84 držav, kar nas resnično postavlja ob bok najbolj znanim tekaškim prireditvam po svetu.

    Župan sicer razume, da imajo tisti, ki živijo ob trasi maratona, med njegovim trajanjem težave in nevšečnosti, ker dan do dva ne morejo iz hiš, še posebej ne z avtomobili, a ponuja rešitev: »Svetujemo, da se v času prireditve, če imate nujne opravke, vozilo parkira na lokacijah, od koder je možen nemoten odhod. Prav tako si MOL prizadeva, da so obvozi urejeni čim bolj pregledno, vendar popolne odprtosti cest v času prireditve zaradi samega poteka tekmovanja žal ni mogoče zagotoviti.«

    Menite, da prireditev preveč posega v življenja ljudi, ali se maratona vsako leto veselite? Mnenje nam lahko sporočite preko spodnjega obrazca.

