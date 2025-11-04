  • Delo d.o.o.
    ZBOGOM, LAHO

    Konec za legendarno plovilo! Slovenska ladja, starejša od Titanika, gre v uničenje

    Bila je zgrajena leta 1903 in je preživela obe svetovni vojni, sprva kot vojaška ladja, kasneje pa je služila športnemu ribolovu.
    Konec za legendarno ladjo Laho. FOTO: Bralec Gaj
    Konec za legendarno ladjo Laho. FOTO: Bralec Gaj
    N. P.
     4. 11. 2025 | 15:59
    Na družbenih omrežjih je završalo, potem ko so z uradne strani legendarne ladje Laho sporočili žalostno novico – ladja, ki je več kot stoletje plula pod različnimi zastavami in v zadnjih desetletjih postala simbol slovenske obale, bo uničena.

    »Laho ni le ladja – je del naše zgodovine in skupnih spominov,« so zapisali v ganljivem zapisu, ki se je razširil po Facebooku.

    Od vojne ladje do simbola slovenske obale

    Slovenska ladja odhaja v uničenje. FOTO: Bralec Gaj
    Slovenska ladja odhaja v uničenje. FOTO: Bralec Gaj
    V objavi so pojasnili, da je bila ladja zgrajena leta 1903 in je preživela obe svetovni vojni, sprva kot vojaška ladja, kasneje pa je služila športnemu ribolovu v Severnem morju. Njeno ime – Laho – izhaja iz angleške besedne zveze Last Hope oziroma Zadnje upanje, kar po njihovih besedah simbolizira moč preživetja.

    »Leta 1992 jo je v Slovenijo pripeljal Viko Kveder, ki je verjel v njen potencial. Skupaj z ekipo so jo prenovili in preuredili v ladjo za prevoz potnikov,« so zapisali.

    Od takrat je Laho postala del obalne identitete: na njej so se odvijale poroke, izleti, druženja, pa tudi iskanja delfinov in številni team buildingi.

    »Laho je povezovala ljudi, ustvarjala zgodbe in spomine, ki jih čas ne bo izbrisal,« so zapisali v objavi.

    Stroški so jo potopili

    V nadaljevanju so pojasnili, da so se stroški vzdrževanja v zadnjih letih močno povečali. K temu so prispevali pandemija covida-19, inflacija ter višji davki in prispevki. »Vedno smo želeli ponuditi najboljšo in cenovno dostopno izkušnjo, a to je postalo nemogoče,« so dodali. Čeprav je bila želja, da bi Laho ostala v Sloveniji kot muzej, so naleteli na – kot so zapisali – »gluha ušesa«.

    »Lokalna skupnost za to ni imela posluha. Tako bo Laho, edina slovenska potniška ladja, starejša celo od slavnega Titanika, odšla v uničenje,« piše v objavi.

    Objavo zaključujejo z ganljivimi besedami hvaležnosti: »Hvala vsem, ki ste bili del njene zgodbe. Naj Laho še naprej pluje – vsaj v spominih.«

    Več iz teme

    ladja LahozgodovinaSlovenijaladjaspominimorjepomorstvoribolovvojna ladja
