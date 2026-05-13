    PREVERILI SMO RAZLOG

    Kupci zaskrbljeni zaradi praznih polic, Hofer pojasnjuje situacijo (FOTO)

    Prazne police v Hoferju niso ostale neopažene.
    A. G.
     13. 5. 2026 | 20:43
    Na naše uredništvo se je obrnil bralec Darko, ki je med koncem tedna obiskal eno izmed Hoferjevih trgovin v Ljubljani in opazil precej prazne police. Ob tem se je vprašal, ali gre za morebitne težave z dobavo, logistiko ali celo prenovo trgovine. Za pojasnilo smo se obrnili na trgovca, kjer pravijo, da je iz fotografij razvidno, da gre predvsem za police s posebno ponudbo, ki je v trgovinah Hofer na voljo ob ponedeljkih in četrtkih. »Izdelki posebne ponudbe imajo v zadnjih mesecih izjemno konkurenčne cene – tako kot to velja za izdelke v redni ponudbi – in so na voljo v omejenih količinah, zato se še hitreje odprodajo,« pojasnjujejo za Slovenske novice pri Hoferju. Dodajajo, da prav hitra prodaja omogoča redno menjavo ponudbe in prihod novih izdelkov. »Le tako, da hitro prodamo izdelke posebne ponudbe, lahko vsak teden na istem mestu ponudimo nekaj novega in aktualnega,« so zapisali.

    Pri podjetju obenem poudarjajo, da v zadnjih mesecih intenzivno znižujejo tudi redne cene izdelkov. Po njihovih navedbah ima od septembra lani že več kot 60 odstotkov izdelkov v redni ponudbi nižjo ceno. Ob tem priznavajo, da lahko v posameznih trgovinah pride tudi do manjše založenosti določenih izdelkov. Razlog za to vidijo v nadgradnji poslovnih procesov in prenovi trgovin. »V zadnjem času smo nadgradili in digitalizirali sisteme v nabavi, logistiki in prodaji ter prenavljali postavitev izdelkov v trgovinah, zato lahko v kateri od trgovin še pride do manjše založenosti izbranih izdelkov, za kar se kupcem opravičujemo in jih prosimo za razumevanje,« so pojasnili.

    Pri Hoferju sicer vsako leto v okviru posebne ponudbe ponudijo več kot 5.500 različnih izdelkov za dom, vrt, šport, prosti čas, oblačila in elektroniko. Gre za izdelke, prilagojene sezoni in posebnim priložnostim, ki so na voljo v omejenih količinah. »Ti izdelki so na voljo v omejenih količinah, saj si želimo, da se hitro odprodajo in da lahko čez tri dni na istem mestu kupcem ponudimo že nove izdelke po izjemno nizkih rednih cenah,« še dodajajo pri trgovcu.

    Ob 13h že brez kruha, svež bo šele jutri

    O praznih policah v trgovinah HOFER smo sicer že poročali tudi v preteklosti. Takrat so pri podjetju kupcem zagotavljali, da prazne police niso posledica umika s trga ali večjih motenj v poslovanju, temveč del prehodnega obdobja in prilagajanja poslovanja, s katerim želijo dolgoročno še utrditi svojo diskontno strategijo.

