»Lahko nas je sram«: vaščan opozarja na cesto, imamo odgovor županje Gornje Radgone

Na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh odjeknil zapis vaščana Zagajskega Vrha, ki opozarja na po njegovem mnenju zelo slabo, celo nevarno stanje občinske ceste LC 104101. Kot poudarja, se po cesti vsakodnevno vozijo osebna vozila, šolski avtobus, kolesarji in pešci, zaradi česar ga skrbi predvsem varnost. Vaščan ob tem opozarja, da je občina že konec novembra 2024 napovedala korake k ureditvi ceste. V dopisu z dne 29. novembra 2024 je županja Občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš napovedala, da bo v proračunu za leto 2025 zagotovljenih 10.000 evrov za pripravo projektne dokumentacije in geodetske odmere za modernizacijo ceste LC 104101, cesta pa naj bi bila uvrščena na tretje mesto prednostnega seznama za modernizacijo.

Krajan meni, da se je izvedba kljub temu zavlekla predolgo. Po njegovih navedbah bi morala biti cesta urejena že v letu 2026, zato se sprašuje, zakaj dela še niso bila izvedena. V svoji objavi je izrazil razočaranje nad občino in županjo ter poudaril, da je po njegovem mnenju cesta v tako slabem stanju, da predstavlja resno nevarnost za vse, ki jo uporabljajo. Posebej izpostavlja tudi obdobje, ko je bila zaradi del zaprta državna cesta Ihova–Benedikt. Po njegovem mnenju so takrat po občinski cesti na Zagajskem Vrhu vozili tovornjaki, avtobusi in druga težka vozila, čeprav naj bi bil uradni obvoz speljan po drugi trasi. Krajan meni, da je prav povečan promet dodatno poškodoval cesto, svoje navedbe pa podkrepi tudi s fotografijami in pričami.

Ob tem opozarja še na pomanjkanje javne razsvetljave in na nevarnost vožnje po cesti v temi. Od občine pričakuje, da bo težavo čim prej rešila, hkrati pa ne izključuje niti pravnih poti, če se stanje ne bo izboljšalo. Zaradi navedb krajana smo na Občino Gornja Radgona naslovili vprašanja o dosedanjem poteku projekta, porabljenih sredstvih, predvidenem terminu ureditve ceste, izbiri izvajalca ter odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi povečanega prometa v času zapore državne ceste.

Županja: »Projekt je prešel v fazo izvedbe«

Medtem ko prebivalec Zagajskega Vrha opozarja, da na ureditev ceste čaka že predolgo, na Občini Gornja Radgona zagotavljajo, da se bo projekt letos vendarle premaknil z mrtve točke. Županja Urška Mauko Tuš pojasnjuje, da je bila modernizacija ceste LC 104101 med prednostne investicije uvrščena že prej, zdaj pa je projekt po občinskih navedbah prešel v izvedbeno fazo. Občina je leta 2025 izvedla aktivnosti, povezane s pripravo potrebne dokumentacije in geodetskih podlag. Za to je bilo po besedah županje doslej porabljenih 8.518,65 evra.

Županja Urška Mauko Tuš FOTO: Oste Bakal

Modernizacija ceste LC 104101 je po pojasnilih Občine Gornja Radgona predvidena v letu 2026. Pomemben korak je bil po navedbah županje narejen 4. septembra 2026, ko je bila izvedena uvedba izvajalca v posel. Po njej je sledil še ogled trase, s čimer je projekt prešel v fazo izvedbe. Modernizacija je predvidena na približno 1.200 metrov dolgem odseku, ki poteka od državne ceste Lenart–Gornja Radgona do hišne številke 16. Občina zagotavlja, da so sredstva za izvedbo zagotovljena, izvajalec pa je že izbran.

Kaj pravijo o prometu med zaporo?

Županja se je odzvala tudi na očitke o tem, da naj bi bila cesta dodatno poškodovana zaradi povečanega prometa v času zapore državne ceste Ihova–Benedikt. Na občini pravijo, da so bili s temi navedbami seznanjeni in da so se v preteklosti o tem že obrnili na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Vendar pa po njihovih pojasnilih država uradnega obvoza ni določila po cesti LC 104101. Uradno določen obvoz je bil speljan po drugi trasi.

Prav zaradi tega občina pojasnjuje, da sanacije ceste ni mogla uveljavljati kot stroška, povezanega z uradno določenim obvozom. Ne glede na to na občini poudarjajo, da je cesta potrebna celovite modernizacije, zato so njeno ureditev uvrstili med prednostne investicije. Kot pravijo, je zdaj sanacija tik pred izvedbo, saj je bil izvajalec 4. septembra 2026 že uveden v posel. »Z uvedbo izvajalca v posel 4. septembra 2026 je občina naredila konkreten korak k ureditvi ceste, ki je bila med prednostnimi projekti že predhodno načrtovana,« je pojasnila županja Občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš.