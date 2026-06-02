    UVOZ LUKSUZNIH VOZIL

    Lara najprej ostala brez Bentleyja, zdaj ji ne želijo vrniti Range Roverja: »Vse bolj se mi zdi, da sem postala tarča« (FOTO)

    Kljub plačanim obveznostim in opravljenem preverjanju še vedno ne more do avtomobila.
    Lara Koprivnikar. FOTO: Osebni Arhiv

    Kaja Grozina
     2. 6. 2026 | 18:05
    Le nekaj mesecev po odmevnem primeru zasega Bentleyja v koprskem pristanišču se je Lara Koprivnikar znašla v novem zapletu s pristojnimi organi. Potem ko je bil Bentley, za katerega je policija preverjala domnevne povezave s prijavo kraje na Danskem, po večmesečnem postopku vrnjen, je zdaj ponovno ostala brez vozila. Tokrat gre za vozilo znamke Range Rover, ki so ga pristojni organi zadržali, kljub temu da naj bi izpolnila vse zahtevane pogoje za prevzem.

    V začetku leta je policija v sodelovanju s carinskimi organi v Luki Koper zadržala Bentley Continental GT. Takrat je Lara ves čas zatrjevala, da vozilo ni bilo nikoli ukradeno in da razpolaga z vso dokumentacijo o njegovem izvoru iz Združenih arabskih emiratov. Po številnih preverjanjih je bil avtomobil vrnjen, zgodba pa s tem očitno še ni dobila epiloga.

    Kot nam je pojasnila Lara, se je zaplet pri drugem vozilu začel zaradi globe, za katero naj bi izvedela šele med postopkom. Obveznost je po njenih besedah poravnala takoj, ko je bila o njej obveščena. »Po plačilu sem prejela informacijo, da lahko vozilo prevzamem. Nato pa sem manj kot uro pozneje izvedela, da prevzem ponovno ni mogoč,« pravi. Dodaja, da so od nje zahtevali še dodatna dokazila o premoženjskem stanju in finančnem ozadju, ki jih je predložila, vendar po opravljenih preverjanjih še vedno ni prejela pojasnila, zakaj vozilo ostaja zadržano. »Oddali smo vse, kar so zahtevali. Pregledali so finančno stanje in dokumentacijo, odgovora pa še vedno nimamo. Nihče nam ne zna pojasniti, zakaj vozila ne moremo prevzeti,« zatrjuje.

    FURS ne želi podati odgovorov 

    Na Finančni upravi Republike Slovenije konkretnega primera ne komentirajo. V odgovoru za naš medij so pojasnili, da zaradi določb o davčni tajnosti ne morejo razkrivati informacij, ki se nanašajo na posamezne davčne zavezance. 

    Lara ob tem izpostavlja še stanje Bentleyja, ki ji je bil po zaključku prejšnjega postopka vrnjen. Trdi, da je bil avtomobil ob prevzemu v slabšem stanju kot ob zasegu ter da so na njem opazili posege, o katerih niso bili obveščeni, zaradi česar naj bi nastali tudi dodatni stroški popravil. Zaradi ponavljajočih se zapletov se ji vse bolj poraja občutek, da ne gre več zgolj za naključje ali običajne postopke.

    »Po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, se težko znebim občutka, da sem postala tarča. Ne vem več, na koga naj se obrnem in kaj naj še storim, da bi dobila jasne odgovore. Ves čas sodelujem z organi, predložim vso zahtevano dokumentacijo, a namesto pojasnil dobivam nova vprašanja in nove zaplete,« pravi. Dodaja, da si želi predvsem transparentnega postopka in jasnih odgovorov, saj po njenem mnenju trenutna situacija povzroča veliko poslovno in osebno škodo.

    Novice  |  Slovenija
    DOMAČA HRANA

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 08:47
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Novice  |  Slovenija
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    27. 5. 2026 | 08:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIKA

    99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
