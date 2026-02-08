  • Delo d.o.o.
    UVOZ LUKSUZNIH VOZIL

    Lara še vedno brez Bentleyja, v podobnem postopku zasežen tudi Porsche

    Policija pojasnjuje, da postopki v obeh primerih še potekajo na podlagi mednarodnih evidenc, lastniki vozil pa kljub urejeni dokumentaciji še vedno čakajo na odločitev pristojnih organov.
    Postopek v zvezi z zasegom Bentleyja, ki ga je v Slovenijo pripeljala Lara Koprivnikar, še vedno poteka. FOTO: Osebni arhiv

    FOTO: Osebni arhiv

    Lastnica vozila skupaj s partnerjem še vedno čaka na končne ugotovitve. FOTO: Osebni arhiv

    FOTO: Osebni arhiv

    Porsche še vedno ostaja zasežen, parkiran na prostem, o zaključku postopka pa naj bi odločala državna tožilka. FOTO: Osebni arhiv

    FOTO: Osebni arhiv

    FOTO: Osebni arhiv
    FOTO: Osebni arhiv
    FOTO: Osebni arhiv
    Kaja Grozina
     8. 2. 2026 | 19:06
    A+A-

    Postopek v zvezi z zasegom Bentleyja, ki ga je v Slovenijo pripeljala Lara Koprivnikar, še vedno poteka. Policija je posredovala dodatna pojasnila o razlogih za zadržanje Bentleyja, lastnica vozila pa skupaj s partnerjem še vedno čaka na končne ugotovitve. Vzporedno z njuno zgodbo se je za Slovenske novice oglasila tudi Ariana Kadić, ki z družino opisuje skoraj identičen zaplet pri zasegu drugega prestižnega vozila.

    Ugotovitve policije iz uradnih evidenc

    Na Policiji pojasnjujejo, da je bilo ob preverjanju vozila Bentley Continental GT v uradnih policijskih evidencah ugotovljeno, da je zanj v Schengenskem informacijskem sistemu razpisan veljaven ukrep zasega predmeta po 38. členu SIS. Ukrep je bil razpisan 18. decembra 2019, razpisnica pa je Danska. Veljavnost ukrepa je bila dodatno preverjena in potrjena prek Urada SIRENE, ki deluje v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja. Policija navaja, da razpolagajo tudi z uradnimi informacijami danskega Urada SIRENE o okoliščinah kaznivega dejanja, na podlagi katerih je bil razpisan ukrep v sistemu. Dodatna preverjanja pri pristojnih organih na Danskem še potekajo, o ugotovitvah pa bodo obveščeni po zaključku postopkov. Kot pojasnjujejo, vozilo ni bilo zaseženo neposredno lastnici, temveč pooblaščenemu predstavniku podjetja, ki je urejalo prevoz vozila iz Združenih arabskih emiratov v Luko Koper. Postopek zasega je bil po njihovih navedbah izveden v skladu z zakonodajo, osebi, pri kateri je bil predmet zasežen, pa je bil izdan tudi pisni akt o zasegu.

    Slovenska zakonodaja ne določa enotnega, točno določenega roka, koliko časa je lahko vozilo zaseženo. Trajanje je odvisno od narave postopka. Če gre za preverjanje v okviru kazenskega postopka ali mednarodnega policijskega sodelovanja, lahko zadržanje traja do zaključka vseh preverjanj. Posebej v primerih, ko je v postopek vključena tuja država, se roki lahko podaljšajo, saj ima vsaka policija svoje postopke in časovne okvire. Zaseg sam po sebi še ne pomeni krivde ali dokončne odločitve o vozilu.

    Lastnica vozila skupaj s partnerjem še vedno čaka na končne ugotovitve. FOTO: Osebni arhiv
    FOTO: Osebni arhiv

    V zvezi z možnostjo zlorabe ali podvajanja identifikacijske številke policija poudarja, da je VIN številka unikatna in standardizirana, ter da dve vozili ne moreta imeti iste številke šasije. Možnost zlorabe je bila v konkretnem primeru obravnavana, dosedanje ugotovitve pa po njihovih navedbah niso pokazale nepravilnosti, ki bi kazale na ponarejeno ali podvojeno identifikacijsko številko. Preverjanja se nadaljujejo tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.

    Zgodba druge družine razkriva podoben vzorec zapletov

    Medtem ko Lara še vedno čaka na razjasnitev primera in odločitev o nadaljnji usodi vozila, se je oglasila tudi Ariana Kadić, ki opisuje zelo podobno izkušnjo. Njena družina je leta 2022 zamenjala vozilo Lancia Delta Integrale za Porsche 911 Carrera GTS in ob menjavi doplačala razliko. Vozilo so pripeljali v Slovenijo, uredili prepis dokumentov, opravili tehnični pregled in registracijo. Avto je bil v naslednjih letih večkrat na tehničnem pregledu in tudi na pooblaščenem servisu, brez kakršnihkoli zaznanih nepravilnosti. Zaplet se je po njenih besedah zgodil junija 2025, ko je bila ob ponovni registraciji podana informacija, da je vozilo v sistemu označeno kot ukradeno. Policija je bila poklicana na kraj, njena mama pa je več ur čakala ob vozilu brez konkretnih pojasnil. Vozilo so pozneje odpeljali na policijsko postajo, družina pa je naknadno predložila vso dokumentacijo, ki dokazuje zakonit nakup in lastništvo.

    Oseba, pri kateri je vozilo zaseženo, ima pravico do obvestila o zasegu in do pisnega akta, iz katerega izhaja pravna podlaga za ukrep. Ima tudi pravico do pravnega sredstva in do zastopanja po odvetniku. Če se v postopku izkaže, da vozilo ni predmet kaznivega dejanja in da je bilo pridobljeno v dobri veri, lahko lastnik zahteva njegovo vrnitev. V primeru dolgotrajnega zadržanja ali nastanka škode pa se lahko odpirajo tudi vprašanja odškodninske odgovornosti, o katerih odločajo pristojni organi ali sodišče.

    Porsche še vedno ostaja zasežen, parkiran na prostem, o zaključku postopka pa naj bi odločala državna tožilka. FOTO: Osebni arhiv
    FOTO: Osebni arhiv

    Po večmesečnih preverjanjih so jim sporočili, da so ravnali v dobri veri in da vozilo ni bilo kupljeno nezakonito. Kljub temu Porsche še vedno ostaja zasežen, parkiran na prostem, o zaključku postopka pa naj bi odločala državna tožilka. Vozilo medtem propada, kar družina opisuje kot dodatno posledico dolgotrajnega postopka. Oba primera kažeta, da se lahko lastniki vozil soočijo z zapletenimi in dolgotrajnimi postopki tudi takrat, ko razpolagajo z dokumentacijo in so bila vozila več let nemoteno v uporabi. Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na policijo in državno tožilstvo.

    policijaSlovenijaAvtomobilivozilazaseg vozilLARA KOPRIVNIKAR
