Ljubljana zažarela v soju prazničnih luči, župan Janković se je zahvali premierju za »božičnico« (FOTO in VIDEO)

Galerija
Ljubljana in drugi kraji vstopajo v praznični čas s prižigom luči. V prestolnici so zagorele ob 17. uri, že dopoldne pa so v Ljubljani odprli tudi sejem z darilno in gostinsko ponudbo, december pa bodo popestrile še mnoge otroške ustvarjalne delavnice, predstave uličnih gledališč, panoramske vožnje po Ljubljanici in pester glasbeni program.
Dogodek je tudi letos privabil množico obiskovalcev, župan Zoran Janković pa je v nagovoru med drugim zahvalil premierju Robertu Golobu za »božičnico«. Bralce ob tem vabimo, da z nami delijo svoje fotografije s prižiga prazničnih luči v Ljubljani.
