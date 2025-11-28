  • Delo d.o.o.
    PRIŽIG LUČK

    Ljubljana zažarela v soju prazničnih luči, župan Janković se je zahvali premierju za »božičnico« (FOTO in VIDEO)

    V prestolnici so zagorele ob 17. uri, že dopoldne pa so v Ljubljani odprli tudi sejem z darilno in gostinsko ponudbo.
    Ljubljana je zasijala v prazničnih lučeh.
    Ljubljana je zasijala v prazničnih lučeh.
    S. N,
     28. 11. 2025 | 17:15
     28. 11. 2025 | 17:24
    0:55
    Ljubljana in drugi kraji vstopajo v praznični čas s prižigom luči. V prestolnici so zagorele ob 17. uri, že dopoldne pa so v Ljubljani odprli tudi sejem z darilno in gostinsko ponudbo, december pa bodo popestrile še mnoge otroške ustvarjalne delavnice, predstave uličnih gledališč, panoramske vožnje po Ljubljanici in pester glasbeni program.

    Praznični december se je začel. FOTOGRAFIJE: bralec Darko
    Praznični december se je začel. FOTOGRAFIJE: bralec Darko

    Dogodek je tudi letos privabil množico obiskovalcev, župan Zoran Janković pa je v nagovoru med drugim zahvalil premierju Robertu Golobu za »božičnico«. Bralce ob tem vabimo, da z nami delijo svoje fotografije s prižiga prazničnih luči v Ljubljani.

    17:25
    NA INSTAGRAMU

    Kaj pa počneta!? Borut Pahor objavil fotografijo z mladim dekletom v postelji (FOTO)

    Nekateri celo namigujejo na ponarejene fotografije ali profil, drugi na uporabo orodij umetne inteligence.
    28. 11. 2025 | 17:25
    17:15
    17:10
    TEKSTIL

    Ali veste, zakaj imajo brisače drugačen rob?

    So pomemben del kopalniškega udobja, kakovost pa določajo material, nega ter dobby rob; ta poveča trpežnost in pomaga ohraniti videz, obliko ter mehkobo.
    28. 11. 2025 | 17:10
    17:05
    SILOVITO TRČENJE

    Grozljivi prizori iz Dolenjske: tri žrtve ene nesreče (ni za občutljive)

    Domačini so povedali, da naj bi bili ljudje v avtomobilu močno pijani, voznik je po trku zapustil kraj nesreče.
    28. 11. 2025 | 17:05
    16:25
    SREČALA STA SE NA SODIŠČU

    Lorello Flego smo ujeli danes na sodišču: z bivšim nista spregovorila niti besede

    Branko Stupar, ki toži Flegovo in njuno mladoletno hčer, zahteva svoj delež v višini 224.738,46 evra.
    Moni Černe28. 11. 2025 | 16:25
    16:05
    PREKLIC ISKANJA

    Policija preklicala iskanje Petra in sporočila žalostno vest

    Po opravljeni obdukciji trupla so potrdili identiteto pogrešanega.
    28. 11. 2025 | 16:05

