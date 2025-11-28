Ljubljana zažarela v soju prazničnih luči, župan Janković se je zahvali premierju za »božičnico« (FOTO in VIDEO)

Ljubljana in drugi kraji vstopajo v praznični čas s prižigom luči. V prestolnici so zagorele ob 17. uri, že dopoldne pa so v Ljubljani odprli tudi sejem z darilno in gostinsko ponudbo, december pa bodo popestrile še mnoge otroške ustvarjalne delavnice, predstave uličnih gledališč, panoramske vožnje po Ljubljanici in pester glasbeni program.

Praznični december se je začel. FOTOGRAFIJE: bralec Darko

Dogodek je tudi letos privabil množico obiskovalcev, župan Zoran Janković pa je v nagovoru med drugim zahvalil premierju Robertu Golobu za »božičnico«. Bralce ob tem vabimo, da z nami delijo svoje fotografije s prižiga prazničnih luči v Ljubljani.