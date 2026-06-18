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    LPP ODGOVARJA

    Ljubljančani ogorčeni zaradi ukinitve avtobusa 25: »Ne jemljite nam povezave do centra!«

    Krajani opozarjajo, da bodo na slabšem starejši, invalidi, dijaki in študenti, LPP odgovarja, da bo promet po novem zanesljivejši.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel, Delo 
    Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel, Delo 
    A. G.
     18. 6. 2026 | 19:15
    4:26
    A+A-

    Napovedane spremembe v omrežju Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) razburjajo del prebivalcev vzhodnega dela prestolnice. Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki nasprotuje predvideni ukinitvi avtobusne linije 25, saj meni, da bodo krajani Polja, Novega Polja in Zadobrove ostali brez pomembne neposredne povezave do centra mesta. Kot poudarja, prebivalci vzhodnega dela Ljubljane v predlaganih spremembah ne vidijo izboljšav, ampak poslabšanje dostopnosti javnega prevoza. Prepričana je, da bi morali odgovorni iskati drugačne rešitve, ki ne bi posegle v neposredno povezavo z mestnim središčem.

    »Prebivalci vzhoda Ljubljane se ne strinjamo s predvideno ukinitvijo avtobusa številka 25. Direktna povezava do bolnišnic, šol, fakultet, tržnice, centra mesta mora ostati - kot je bila do sedaj že več desetletij (prej avtobus številka 10, sedaj avtobus številka 25). To, da se LPP izgovarja na zastoje in dolžino proge, ne more biti razlog, da smo prebivalci zaradi slabo oblikovane dosedanje proge 25 na slabšem - in nikakor ne na boljšem, kot želijo prikazati. Progo 25 naj krajšajo od centra proti Šiški in naprej proti Medvodam, kjer je dovolj alternativ. Na tem koncu Ljubljane alternativ ni. Problema zastojev in gneče tudi ne bodo rešili z ukinitvijo te proge, ker po Zaloški vozi že kup drugih prog (2, 9, 11, 20), potemtakem bi morali ukinjati tudi druge,« meni bralka.

    Ob tem opozarja, da bi spremembe najbolj prizadele ranljive skupine prebivalcev in vse tiste, ki se vsakodnevno zanašajo na javni prevoz. Med krajani pa se po njenih besedah pojavljajo tudi konkretni predlogi, kako bi lahko ohranili pomembne povezave in hkrati prilagodili omrežje. »Starejši, invalidi, dijaki, študentje in tudi zaposleni se z ukinitvijo direktne povezave do centra in predstavljenih alternativ ne strinjamo. Rešitve so za nas slabše in nikakor ne boljše. Območje Polja, Novega Polja in Zadobrove se pospešeno širi in naseljuje, zato je neposredna povezava do centra nujna in je tam že desetletja z razlogom. Eden od predlogov krajanov je, da namesto predvidene proge 22, ki bi jo podaljšali iz Fužin do Zadobrove, podaljšajo progo 20 iz Fužin do Zadobrove. S tem bi prebivalci tega dela ohranili povezavo po Zaloški cesti do bolnišnic, šol in centra mesta,« je na koncu zapisa predlagala bralka iz Ljubljane.

    LPP odgovarja: Cilj je bolj zanesljiv javni prevoz

    Na očitke krajanov so se odzvali tudi v Ljubljanskem potniškem prometu, kjer poudarjajo, da predlagane spremembe niso namenjene zmanjševanju dostopnosti javnega prevoza. Po njihovih besedah želijo predvsem izboljšati zanesljivost voženj in zmanjšati zamude, ki jih povzroča prometna obremenjenost mesta.

    »Linija 25 je s skupno dolžino 22 kilometrov najdaljša linija v omrežju LPP in po svoji funkciji predstavlja t. i. medkrajevno oziroma primestno linijo, saj povezuje Ljubljano z Medvodami. Zaradi vsakodnevnih zastojev na Zaloški, Njegoševi in Masarykovi cesti ter v okolici glavne avtobusne postaje avtobusi v prometnih konicah pogosto izgubijo tudi do 30 minut, zamude pa se nato prenašajo po celotni trasi in povzročajo slabo voljo pri potnikih.

    Predlagana ureditev sledi uveljavljenim smernicam načrtovanja javnega potniškega prometa, po katerih se daljše primestne linije praviloma navezujejo na osrednje prestopne točke, od tam pa potniki pot nadaljujejo z mestnimi linijami. Cilj takšnega sistema ni zmanjševanje dostopnosti, temveč zagotavljanje bolj zanesljivega, predvidljivega in kakovostnega javnega prevoza.

    Pri pripravi sprememb smo iskali rešitev, ki bi ob izboljšanju zanesljivosti prevozov ohranila dobro povezanost vzhodnega dela Ljubljane z mestnim središčem in preostalim omrežjem javnega prevoza. Za prebivalce Zadobrove, Polja in Novega Polja povezava z mestom ne bo ukinjena. Povezavo do centra mesta bosta zagotavljali liniji 22 in 24, nova ureditev pa bo omogočila zanesljivejše izvajanje voznega reda in bolj predvidljive potovalne čase,« je pojasnila Mojca Mohar, strokovna sodelavka za stike z javnostmi pri LPP.

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