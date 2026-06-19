Maja opazila veliko policistov na Slovenski cesti v Ljubljani. Kaj se je dogajalo? (FOTO)

Na nas se je obrnila bralka Maja, ki je v sredo popoldan opazila ogromno uniformiranih policistov. Ni ji bilo jasno, kaj se dogaja, zato smo preverili na PU Ljubljana.

Policisti so obravnavali tudi prijavo sumov medvrstniškega nasilja oziroma kršitev javnega reda in miru na Slovenski cesti v Ljubljani. FOTO: Bralka Maja

Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi ljubljanske policijske uprave, nam je pojasnil, da so policisti v popoldanskem času med 12. in 19. uro na območju centra mesta obravnavali več (najmanj 16) dogodkov povezanih s sumi kršitve javnega reda in miru ter prometno nesrečo z materialno škodo.

Policisti so obravnavali tudi prijavo sumov medvrstniškega nasilja oziroma kršitev javnega reda in miru na Slovenski cesti v Ljubljani. FOTO: Bralka Maja

Policisti so obravnavali tudi prijavo sumov medvrstniškega nasilja oziroma kršitev javnega reda in miru na Slovenski cesti v Ljubljani. FOTO: Bralka Maja

Med drugim so obravnavali tudi prijavo sumov medvrstniškega nasilja oziroma kršitev javnega reda in miru na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer je bilo vpletenih več mladoletnih oseb, policisti pa zoper posameznike vodijo postopke o prekršku.

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