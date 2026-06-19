Maja opazila veliko policistov na Slovenski cesti v Ljubljani. Kaj se je dogajalo? (FOTO)

Na nas se je obrnila bralka Maja, ki je v sredo popoldan opazila ogromno uniformiranih policistov. Ni ji bilo jasno, kaj se dogaja, zato smo preverili na PU Ljubljana.
Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi ljubljanske policijske uprave, nam je pojasnil, da so policisti v popoldanskem času med 12. in 19. uro na območju centra mesta obravnavali več (najmanj 16) dogodkov povezanih s sumi kršitve javnega reda in miru ter prometno nesrečo z materialno škodo.
Med drugim so obravnavali tudi prijavo sumov medvrstniškega nasilja oziroma kršitev javnega reda in miru na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer je bilo vpletenih več mladoletnih oseb, policisti pa zoper posameznike vodijo postopke o prekršku.