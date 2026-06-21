Martina šokirana! Gospod sredi Ljubljane parkiral kolo, stopil do grma in ...

Ljubljana se rada ponaša z nazivom zelene in urejene evropske prestolnice, a prizori z njenih ulic včasih kažejo povsem drugačno, precej manj dišečo sliko. Na nenavaden in precej nesramen podvig posameznika nas je opozorila bralka Martina, ki je sredi belega dne na Vilharjevi cesti ostala brez besed.

Vse skupaj se je zgodilo sredi prometnega vrveža, ko je večina meščanov hitela po svojih opravkih. Bralka, ki je takrat hodila po pločniku na Vilharjevi ulici, je opazila starejšega gospoda na kolesu, ki očitno ni mogel zdržati do najbližjega stranišča. Namesto da bi poiskal ustrezen lokal ali javni WC, se je odločil za precej bolj »naravno« metodo. »Enostavno sem ostala brez besed. Moški je povsem mirno parkiral svoje kolo ob robu ceste, stopil tistih nekaj korakov do grma tik ob pločniku in opravil svojo potrebo. Vse to sredi belega dne, pred očmi mimoidočih in voznikov. Kot da je to nekaj najbolj samoumevnega na svetu, brez kančka sramu,« nam je zgroženo zaupala Martina. Ko je končal, je sedel nazaj na kolo in se odpeljal naprej, kot da se ni zgodilo nič.

Premalo javnih stranišč ali pomanjkanje kulture?

Čeprav ima Ljubljana v ožjem središču mesta kar nekaj lepo urejenih javnih stranišč (mnoga med njimi brezplačna), to očitno ni dovolj. Vilharjeva ulica, ki leži tik ob železniški postaji in je trenutno veliko gradbišče, je precej prometna, a kot kaže, ne ponuja hitrih rešitev za tiste, ki jih »pritisne« na potrebo. Vendar bralka opozarja, da to ne more biti izgovor za takšno obnašanje.

Pisanje obcestnih »grafitov« z urinom vas v Sloveniji lahko udari po žepu. Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) namreč jasno določa, da je opravljanje potrebe na javnem mestu prekršek. Kdor na javnem kraju opravlja veliko ali malo potrebo, se kaznuje z globo. Če vas pri tem zaloti policist ali mestni redar, vas lahko doleti kazen v višini od 100 do 400 evrov, odvisno od tega, ali gre za običajno kršitev ali širše nedostojno vedenje.

Kaj pa vi menite? Je to normalno početje ali je v mestu nesprejemljivo?