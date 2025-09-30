Matematična naloga za tretji razred razburila starše. Bi jo znali rešiti? (FOTO)

Osnovnošolska naloga iz matematike iz enega hrvaškega učbenika je razdelila Hrvate. Objavili so jo na eni od facebook strani. »To je naloga iz matematike za 3. razred osnovne šole. Kako naj jo najprimerneje rešimo glede na znanje, ki ga imajo otroci ob koncu 3. razreda?,!« so zapisali ob fotografiji naloge, ki se glasi:

»Brat in sestra sta pred 15 leti skupaj imela 25 let. Koliko let bosta skupaj imela čez 15 let?«

Vroča razprava

Naloga je sprožila burno razpravo.

»Takšne napredne naloge delamo pri dodatnem pouku! Verjetno je bila v učbeniku označena kot 'za tiste, ki želijo vedeti več'. Ne vem, za kateri učbenik gre, a lahko preverim in slikam … Lani sem to obravnavala pri pouku, z opombo, da to morajo znati tisti, ki želijo petico, in podobno nalogo sem dala za dodatne točke na testu … V razredu so poleg otrok s težavami tudi napredni učenci …«

»Realno so besedilne naloge zelo težke za določene otroke, po mojem bi jih morali zmanjšati na minimum,« pišejo starši in učitelji.

Drugi dodajajo:

»Najbolje, da od njih pričakujemo le, da znajo za petico prebrati le naslov naloge. Potem se pa čudimo, da je vsaka generacija bolj neumna. In niso krivi otroci, temveč starši s svojim odnosom, v smislu jaz tega nisem znal, zakaj bi moral moj otrok, čemu mu bo to v življenju, saj tudi meni ni treba. Število ur matematike je treba zmanjšati, logične naloge ukiniti in podobno. Potem se pa čudimo, da otroci ne znajo seštevati brez žepnega računalnika, kaj šele množiti ali deliti. Pa se čudimo rezultatom državne mature in govorimo, kako je težka, čeprav nikoli ni bila lažja. Vsi učenci pa odličnjaki, kako to? Učitelji imajo vedno manj pravic, otroci vedno več, starši pa namesto da bi otroke spodbujali k učenju, pritiskajo na učitelje. Ustvarjamo generacije bebcev in sami smo krivi za to.«

Rešitev

Najpogosteje omenjena rešitev: 55 ali 85.

Korak 1 – določimo njihove sedanje starosti

Če sta pred 15 leti skupaj imela 25 let, to pomeni, da sta v tem času oba postarala za 15 let. Skupaj sta torej dodala:

15 + 15 = 30 let.

Njune današnje skupne leta znašajo:

25 + 30 = 55

Korak 2 – koliko bosta imela čez 15 let

Če mine še 15 let, bosta spet oba postarala za 15 let, kar pomeni:

15 + 15 = 30 let več

Čez 15 let bosta tako skupaj stara:

55 + 30 = 85

Odgovor: Čez 15 let bosta brat in sestra skupaj stara 85 let.

