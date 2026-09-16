Med prvošolcema v Žalcu prišlo do fizičnega obračuna: »Začel ga je brcati in udarjati v glavo ter boksati v trebuh«

Na eni od osnovnih šol na območju Žalca je v začetku septembra prišlo do incidenta med dvema prvošolcema, ki ga preiskuje tudi policija. Na naše uredništvo se je obrnil bralec in opozoril na domnevno resen primer nasilja med vrstniki. »Otrok je mirno sedel in jedel, ko naj bi do njega pristopil drug učenec iz istega razreda ter ga brez predhodnega konflikta začel brcati oziroma udarjati v predel glave ter boksati v trebuh,« je zapisal. Po njegovih navedbah je otrok potreboval zdravstveno obravnavo, ugotovljen naj bi mu bil tudi hujši pretres možganov. »Poleg fizičnih posledic je otrok zaradi dogodka v velikem šoku,« zatrjuje bralec.

Primer smo preverili pri policiji, kjer so potrdili, da obravnavajo nasilje med vrstniki. »Policisti Policijske postaje Žalec so bili 5. septembra obveščeni o nasilju med vrstniki na eni od osnovnih šol na območju Policijske postaje Žalec. Prijavo je podal oče oškodovanega otroka,« so pojasnili. Dodali so, da je bil otrok v dogodku lažje poškodovan in da je zadeva še v fazi preiskave.

Drugače potek dogodka opisujejo na I. OŠ Žalec. »Takšen dogodek, kot ga opisujete, se na naši šoli ni zgodil,« so odgovorili na naša vprašanja. Po njihovih navedbah so po opravljenih razgovorih ugotovili, »da je en prvošolec drugega prvošolca pri kosilu udaril v lice, ker ga je prehitel v koloni za kosilo«. Na šoli pravijo, da je učiteljica takoj odreagirala, po kosilu pa je dogodek obravnavala še razredničarka. »Oba prvošolca sta se počutila v redu in sodelovala naprej pri pouku. Učiteljice, ki so bile pri pouku in dejavnostih, so prvošolca opazovale in ga večkrat vprašale, kako se počuti. Prvošolec je bil ves čas aktiven, sodelovalen in sproščen,« so navedli. Dodajajo, da so opravili razgovore z obema otrokoma in njunimi starši.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Šola policije ni obvestila

Bralec je v svojem sporočilu posebej izpostavil tudi vprašanje nadzora. »Po informacijah, ki jih imamo, ob napadu v neposredni bližini ni bilo učiteljice oziroma odrasle osebe, ki bi nasilje pravočasno preprečila,« je zapisal. Tudi temu na šoli nasprotujejo. Navajajo, da sta bila v jedilnici »prisotna dežurni učitelj in učiteljica, ki je prvošolce spremljala pri kosilu«. Po njihovih besedah je učiteljica dogodek zaznala takoj, se pogovorila z obema otrokoma in otroku, ki je udaril sošolca, »jasno povedala, da tega ne sme početi«.

Na vprašanje, ali je bila otroku po dogodku nudena prva pomoč oziroma ali so bili starši o dogodku takoj obveščeni, so na šoli odgovorili, da prvošolec ni imel vidnih poškodb. »Tudi naslednji dan ni imel modrice. Učiteljica ga je povprašala po počutju, povedal je, da je v redu. Sodeloval je tudi pri igrah s sošolci. Naslednji dan je prvošolec bil pri pouku in ves čas aktivno sodeloval,« so zapisali. Šola policije o dogodku ni obvestila. »Je pa takoj po kosilu razredničarka opravila razgovor v celem oddelku na temo nenasilja in varnega počutja v šoli. Vsakodnevno spremljamo dogajanje med učenci, jih spodbujamo k spoštljivim odnosom, na šoli izvajamo preventivna izobraževanja na temo nenasilja za učence, zaposlene in starše,« so še pojasnili.

Bralec je opozoril tudi na domnevne težave pri komunikaciji in organizaciji sestanka s starši drugega otroka, med drugim zaradi jezikovne ovire. Šola tudi te navedbe zavrača in odgovarja, da »starši vključenih prvošolcev razumejo slovensko«. Na policiji poudarjajo, da zaradi zaščite mladoletnih oseb podrobnosti primera ne morejo razkrivati. »Zlasti v postopkih, v katerih so vključeni otroci oziroma mladoletne osebe, primere obravnavamo skrbno, občutljivo in temeljito, ob tem pa izvajamo vse možne operativne ukrepe na podlagi zakonskih pooblastil,« so še zapisali.