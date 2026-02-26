  • Delo d.o.o.
    ZNOVA V PARU

    Monika in Zmago Jelinčič spet skupaj, a v povsem drugačni obliki (FOTO)

    Nekdanja zakonca Zmago in Monika znova drug ob drugem. Na knjižni polici. Poglejte, za kakšno naključje gre.
    Monika Zupanc Jelinčič in Zmago Jelinčič, ko sta bila še srečno poročena. FOTO: Matej Družnik, Delo

    Knjiga je izšla leta 2008. FOTO: Bralka

    V času njunega zakona sta pisala tudi knjige. FOTO: Bralka

    Knjige, ki jih je napisala Monika Zupanc. FOTO: Bralka

    N. Č.
     26. 2. 2026 | 12:33
     26. 2. 2026 | 12:44
    2:36
    Po letih očitkov, ostrih besed in javnega pranja umazanega perila smo zdaj nekdanja zakonca Zmaga Jelinčiča Plemenitega in Moniko Zupanc spet opazili skupaj. A ne gre za novo ljubezensko poglavje, temveč za simbolično in morda tudi povsem naključno srečanje na knjižni polici. Tokrat stojita drug ob drugem kot avtorja na prodajni polici ene od ljubljanskih knjižnic, kjer njuni knjigi ponujajo po simboličnih 10 evrov za izvod.

    Dve imeni, ki sta nekoč polnili naslovnice zaradi ljubezni in nato zaradi ločitve, danes mirno sobivata kot »prodajna izdelka«. Knjigi sta lepo ohranjeni, skoraj kot novi, čas jima očitno ni pustil večjih sledi.

    Monika je leta 2002, kot je razvidno iz Cobissa, diplomirala z delom Potne listine na Slovenskem, devet let pozneje pa magistrirala na temo potnih listin od kapitulacije Kraljevine Jugoslavije do razpada SFRJ. Vmes je pripravila specialistično delo in napisala knjigo. Njeno akademsko področje se je tako vsaj deloma prepletalo z zanimanji Zmaga Jelinčiča, zato ni presenetljivo, da sta našla tudi skupne interese.

    Leta 2003 si je par na Ljubljanskem gradu obljubil večno zvestobo. V 16 letih zakona sta se jima rodili dve hčerki. Nato je leta 2019 udarila novica o uradni ločitvi. Zmago je javno pral umazano perilo in razlagal, da »hoče vse, ker je njegovo«, ter dodal: »Monika je k meni prišla bolj ali manj gola in bosa. Dobila je vse, kar je želela, svojo plačo je zapravila za oblačila in čevlje. Vsi so pravili, da jo nosim po rokah. In sem tudi jo.«

    Danes sta bivša zakonca, ona v 49. starosti, on star 78, vsak na svoji poti, strasti med njima pa so se, vsaj javno, očitno umirile, oba sta ponosna na svoji odraščajoči hčerki.

    Bosta tudi knjigi nekdanjih zakoncev, ki ju zdaj še vidimo v paru, kmalu ločeni? Ju bo kdo skupaj odnesel domov ali ju bo ločil? Bosta še nekaj časa tiho čakala na polici kot opomnik, da se nekatere zgodbe končajo, a ostanejo zapisane med platnicami?

    knjigeZmago Jelinčič PlemenitiMonika Zupancločitev
