Morate danes še v trgovino? Pripravite se na šok, bralec Viktor opozarja ...

Vajeni smo že, da se pred prazniki in podaljšanimi konci tedna, ko so trgovine zaprte tri dni zapored, vanje zagrnejo množice ljudi, ki potrebujejo še zadnje sestavine za kosila in večerje, praznično peko ali piknike s prijatelji. Kljub temu pa mnoge gneče pred blagajnami še vedno presenetijo.

To se je zgodilo bralcu Viktorju, ki se v živilske trgovine sicer odpravi vsak petek ali soboto, kjer opravi tedenski nakup. Tokrat pa je moral po nakupih ravno dan pred praznikom dela. Ker je iz preteklih izkušenj sklepal, da bo gneča najverjetneje precejšnja, je izkoristil prost dan ter se v eno od trgovin priljubljenega diskontnega ponudnika v Ljubljani odpravil že dopoldan, ne nazadnje je danes še čisto navaden delovni dan, ko naj bi bili ljudje dopoldan večinoma v službi. Tako je vsaj mislil. Pričakale pa so ga napol prazne police, pred blagajnami pa vrste, ki so se vile skoraj do pol trgovine. Podobna situacija se je nato ponovila še v drugi prodajalni, kamor se je odpravil iskat manjkajoče artikle. V primeru, da ste tudi vi za danes načrtovali obisk živilske trgovine ali trgovskega centra, se torej oborožite z zadostno mero potrpežljivosti ter vzemite v zakup dejstvo, da vam bo nakupovanje vzelo nekoliko več časa kot običajno.

Gneča že v dopoldanskih urah. FOTO: Bralec Viktor

Danes bodo prodajalne, živilske in neživilske, sicer obratovale po običajnem delovnem času, kljub temu da se bodo mnogi zaposleni zvečer odpravili na kresovanja, bodo pa svoja vrata zaprle do ponedeljkovega jutra. V Sloveniji morajo namreč od uveljavitve novele zakona o trgovini leta 2020 prodajalne ob nedeljah in dela prostih dnevih ostati zaprte. Izjeme so le manjše prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, v pristaniščih, na letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Pod posebnimi pogoji so lahko odprte tudi nekatere zasebne trgovine.

