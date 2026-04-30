Morate danes še v trgovino? Pripravite se na šok, bralec Viktor opozarja ...

    Vzemite si dovolj časa in se oborožite s potrpljenjem. FOTO: Getty images
    Vajeni smo že, da se pred prazniki in podaljšanimi konci tedna, ko so trgovine zaprte tri dni zapored, vanje zagrnejo množice ljudi, ki potrebujejo še zadnje sestavine za kosila in večerje, praznično peko ali piknike s prijatelji. Kljub temu pa mnoge gneče pred blagajnami še vedno presenetijo.

    To se je zgodilo bralcu Viktorju, ki se v živilske trgovine sicer odpravi vsak petek ali soboto, kjer opravi tedenski nakup. Tokrat pa je moral po nakupih ravno dan pred praznikom dela. Ker je iz preteklih izkušenj sklepal, da bo gneča najverjetneje precejšnja, je izkoristil prost dan ter se v eno od trgovin priljubljenega diskontnega ponudnika v Ljubljani odpravil že dopoldan, ne nazadnje je danes še čisto navaden delovni dan, ko naj bi bili ljudje dopoldan večinoma v službi. Tako je vsaj mislil. Pričakale pa so ga napol prazne police, pred blagajnami pa vrste, ki so se vile skoraj do pol trgovine. Podobna situacija se je nato ponovila še v drugi prodajalni, kamor se je odpravil iskat manjkajoče artikle. V primeru, da ste tudi vi za danes načrtovali obisk živilske trgovine ali trgovskega centra, se torej oborožite z zadostno mero potrpežljivosti ter vzemite v zakup dejstvo, da vam bo nakupovanje vzelo nekoliko več časa kot običajno. 

    Gneča že v dopoldanskih urah. FOTO: Bralec Viktor
    Gneča že v dopoldanskih urah. FOTO: Bralec Viktor

    Danes bodo prodajalne, živilske in neživilske, sicer obratovale po običajnem delovnem času, kljub temu da se bodo mnogi zaposleni zvečer odpravili na kresovanja, bodo pa svoja vrata zaprle do ponedeljkovega jutra. V Sloveniji morajo namreč od uveljavitve novele zakona o trgovini leta 2020 prodajalne ob nedeljah in dela prostih dnevih ostati zaprte. Izjeme so le manjše prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, v pristaniščih, na letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Pod posebnimi pogoji so lahko odprte tudi nekatere zasebne trgovine.

    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POČITNICE

    Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OKOLJE

    Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    PAMETNE NAPRAVE

    Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

    Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVA ERA DOSTAVE

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    22. 4. 2026 | 09:37
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVLJENJE

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    IDEJA ZA IZLET

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EVROPSKI TRG DELA

    Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PREVERITE

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    29. 4. 2026 | 15:30
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
