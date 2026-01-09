Na Celovški cesti počilo, policija sporočila podrobnosti (FOTO)

Bralec Gregor nam je sporočil, da se je danes v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen črn športni terenec. Kot je videti na slikah, ki ju je poslal, je vozilo trčilo v drog s semaforjem in je dodobra uničeno. Na Policijski upravi Ljubljana so nam v zvezi s to prometno nesrečo povedali, da se je zgodila okoli 14.30 v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste, v njej pa je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Preizkus alkoholiziranosti z voznikom je pokazal rezultat 0,66 mg/l alkohola v izdihanem zraku, so zapisali in dodali, da je po do zdaj znanih podatkih do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti vožnje voznika osebnega vozila. K sreči v nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo ter vodijo prekrškovni postopek, so še zapisali na omenjeni policijski upravi.

FOTO: bralec Gregor

Danes razmere za vožnjo marsikje po državi niso dobre. Agencija Republike Slovenije za okolje je napovedala, da lahko pride do poledice. Zaradi nje je izdala tudi oranžno opozorilo za severovzhodni del Slovenije, za ostale dele pa rumenega. Prav poledica bi bila lahko vzrok za omenjeno prometno nesrečo na Celovški cesti. Poledica danes dela preglavice tudi pešcem na pločnikih, zato je tudi tam dobro biti previden. Če se odpravljate na pot, je zelo pomembno, da veste, da se hitro prime predvsem na mostovih, viaduktih, v senci in na izpostavljenih odsekih, kjer je podlaga hladnejša. Previdno!