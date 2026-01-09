  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    VOZILO DODOBRA UNIČENO

    Na Celovški cesti počilo, policija sporočila podrobnosti (FOTO)

    Vozilo je trčilo v drog s semaforjem in je dodobra uničeno. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja pred poledico.
    V nesreči nobena oseba ni bila poškodovana. FOTO: bralec Gregor
    V nesreči nobena oseba ni bila poškodovana. FOTO: bralec Gregor
    M. J.
     9. 1. 2026 | 17:14
     9. 1. 2026 | 19:59
    1:55
    A+A-

    Bralec Gregor nam je sporočil, da se je danes v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen črn športni terenec. Kot je videti na slikah, ki ju je poslal, je vozilo trčilo v drog s semaforjem in je dodobra uničeno. Na Policijski upravi Ljubljana so nam v zvezi s to prometno nesrečo povedali, da se je zgodila okoli 14.30 v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste, v njej pa je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Preizkus alkoholiziranosti z voznikom je pokazal rezultat 0,66 mg/l alkohola v izdihanem zraku, so zapisali in dodali, da je po do zdaj znanih podatkih do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti vožnje voznika osebnega vozila. K sreči v nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo ter vodijo prekrškovni postopek, so še zapisali na omenjeni policijski upravi.

    FOTO: bralec Gregor
    FOTO: bralec Gregor

    Danes razmere za vožnjo marsikje po državi niso dobre. Agencija Republike Slovenije za okolje je napovedala, da lahko pride do poledice. Zaradi nje je izdala tudi oranžno opozorilo za severovzhodni del Slovenije, za ostale dele pa rumenega. Prav poledica bi bila lahko vzrok za omenjeno prometno nesrečo na Celovški cesti. Poledica danes dela preglavice tudi pešcem na pločnikih, zato je tudi tam dobro biti previden. Če se odpravljate na pot, je zelo pomembno, da veste, da se hitro prime predvsem na mostovih, viaduktih, v senci in na izpostavljenih odsekih, kjer je podlaga hladnejša. Previdno!

    Več iz teme

    prometna nesrečaCelovška cestapoledicaLjubljanaArso
    ZADNJE NOVICE
    20:33
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Dr. Gregor Kavčič toži bolnišnico: »Nismo mogli dodatno delati, ker vodstvo ni potrdilo plačila za medicinske sestre!«

    Govorili smo z odpuščenim kirurgom, ki zavrača očitke in poudarja, da je oddelek pod njegovim vodstvom presegal letni operativni plan, sistemskega upravljanja čakalnih vrst pa bolnišnica naj ne bi uredila.
    Kaja Grozina9. 1. 2026 | 20:33
    20:25
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    ODZIV PREMIERJA

    Po napadu v srednji šoli se je oglasil Golob, povedal je, kaj bo storila država

    Robert Golob je izrazil globoko sočutje z žrtvijo in njenimi bližnjimi ter ji zaželel čim hitrejše okrevanje. V torek bo gostil delovno kosilo, na katerega je povabil več strank.
    9. 1. 2026 | 20:25
    19:43
    Bulvar  |  Domači trači
    ODGOVARJALA NA VPRAŠANJA

    Slovenska voditeljica brez olepševanja: sledilcem razkrila, zakaj še ni poročena

    Očitno tudi v zasebnem življenju ne sklepa odločitev zato, da bi ugajala drugim.
    9. 1. 2026 | 19:43
    19:24
    Novice  |  Svet
    NENAVADNA IZBIRA

    Minister je odpotoval z letalom, ki je namenjeno ekstremnim varnostnim krizam: Kaj se dogaja?

    Letalo, ki lahko v zraku preživi več dni, je bilo doslej uporabljeno le enkrat.
    Kaja Grozina9. 1. 2026 | 19:24
    19:00
    Novice  |  Nedeljske novice
    V ZVEZDAH

    Rituali za umiritev duha

    Od lune do dihanja: kako najti notranji mir v hitrem tempu sodobnega življenja.
    9. 1. 2026 | 19:00
    18:56
    Novice  |  Slovenija
    DVIG NA 1000 EVROV NETO

    Minister Mesec predlagal občutno zvišanje minimalne plače, zdaj ga pozivajo, naj razmisli

    V Trgovinski zbornici Slovenije so kritični, da je Luka Mesec predlog za letošnje zvišanje minimalne plače pripravil mimo socialnega dialoga in brez predhodnega posvetovanja s socialnimi partnerji.
    9. 1. 2026 | 18:56

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPTI

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:39
    Novice  |  Slovenija
    TELEKOM SLOVENIJE

    Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    8. 1. 2026 | 11:40
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

    Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

    Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
    Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPTI

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:39
    Novice  |  Slovenija
    TELEKOM SLOVENIJE

    Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    8. 1. 2026 | 11:40
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

    Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

    Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
    Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM.SI

    Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

    Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
    19. 12. 2024 | 15:48
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    6. 1. 2026 | 08:24
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    »Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PROGRAMSKA OPREMA

    Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    8. 1. 2026 | 09:24
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki