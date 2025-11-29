  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    BRALCI POROČAJO

    Bralka o prometnem kaosu: Vse stoji, kolona je dolga že tri kilometre (FOTO)

    »Ampak moram reči – vsi so lepo ustvarili reševalni pas, kar se ne zgodi vedno.«
    Vozniki so ustvarili reševalni pas. FOTO: Bralka Larisa
    Vozniki so ustvarili reševalni pas. FOTO: Bralka Larisa
    A. G.
     29. 11. 2025 | 13:45
     29. 11. 2025 | 14:55
    2:42
    A+A-

    Na gorenjski avtocesti v smeri proti predoru Karavanke danes vlada pravi prometni kaos. Vozila stojijo že pred Kranjem, kolona pa je dolga približno tri kilometre. Na uredništvo se je obrnila bralka Larisa, ki se je znašla v zastoju in nam poslala fotografijo, na kateri je jasno viden urejen reševalni pas. »Vse stoji, popolna gneča je. Ampak moram reči – vsi so lepo ustvarili reševalni pas, kar se ne zgodi vedno,« je zapisala.

    Po podatkih prometnih portalov se kolona v smeri Avstrije vleče mimo priključka Jesenice-zahod. Gre za eno najbolj obremenjenih točk v regiji, kjer se promet ob konicah pogosto skoraj ustavi. Dodatne težave danes povzročajo nesreče in odstranjevanje ovir na več delih avtoceste. Nedavna nesreča med Šmartnim in Brodom, kjer so po cesti ležali predmeti in deli vozila, je že v jutranjih urah sprožila daljše zastoje v smeri Ljubljane in dodatno ohromila prometne tokove.

    Policija: ostanite v koloni, omogočite reševalni pas

    Prometni policisti opozarjajo, da se zaradi takšnih kolon lahko začasno zapre tudi kakšen izvoz (najpogosteje Jesenice-vzhod), da intervencijske službe hitreje dosežejo mesto dogodka.

    Od voznikov zahtevajo dosledno:

    • oblikovanje reševalnega pasu,
    • ohranjanje zadostne varnostne razdalje,
    • preudarno menjavo pasu,
    • spremljanje informacij o razmerah na cestah.

    Tudi drugod po Sloveniji ne gre brez težav

    Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti, ki jo obremenjuje povečan tranzit, ter na južni obvoznici Ljubljane, kjer voznike upočasnjujejo dela na cesti. Kljub temu pa je najhujše stanje danes nedvomno prav na gorenjski avtocesti, kjer se promet ob večjih valovih turistov in lokalnih potnikov vsakič znova popolnoma zasiči.

    Nasveti voznikom

    • Preverite prometne razmere vsaj 20 minut pred odhodom (promet.si, Dars aplikacija).
    • Odpravite se prej ali kasneje – najhujše konice so med 9.00 in 14.00 ter po 17. uri.
    • Zaradi krajših zastojev ne zapuščajte avtoceste, razen če to izrecno naroči policija – alternativne ceste so hitro preobremenjene.
    • V koloni bodite zbrani – ne vozite preblizu, ne prehitevajte po odstavnem pasu in predvsem ustvarite reševalni pas že ob upočasnitvi.
    • Imejte dovolj goriva – tudi krajši zastoj lahko traja uro ali več.

    Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

    image_alt
    Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

    image_alt
    Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

    image_alt
    Po reševalcu Anžetu je življenje izgubil tudi Matija z nujne medicinske pomoči (FOTO)

    Več iz teme

    prometzastojiSlovenijaavtocestaKaravankegnečaKranjreševalni pas
    ZADNJE NOVICE
    15:15
    Bulvar  |  Tuji trači
    STRASTNA BRALKA

    Kraljica Camilla je postala detektivka

    Tako je vsaj v napetem kriminalnem trilerju Petra Jamesa, Camilla pa je osebno dovolila uporabo svojega imena v romanu.
    29. 11. 2025 | 15:15
    14:33
    Lifestyle  |  Praznično
    ZAVOD ZA GOZDOVE

    Boste kupili naravno božično drevesce? Tako prepoznate tista, ki so zrasla v Sloveniji

    Nalepka zagotavlja, da je božično drevesce domače, trajnostno in brez tveganja za škodljivce.
    29. 11. 2025 | 14:33
    14:25
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    SLOVENSKI FOTOGRAF

    Čudežno okrevanje fotografa Mira Majcna: Po letalski nesreči sem se na novo rodil (Suzy)

    Tudi pri njem se je še kako izkazal pregovor, da v nesreči spoznaš prijatelja.
    29. 11. 2025 | 14:25
    13:45
    Bralci
    BRALCI POROČAJO

    Bralka o prometnem kaosu: Vse stoji, kolona je dolga že tri kilometre (FOTO)

    »Ampak moram reči – vsi so lepo ustvarili reševalni pas, kar se ne zgodi vedno.«
    29. 11. 2025 | 13:45
    13:25
    Bulvar  |  Tuji trači
    ZGODOVINA

    Ta znana igralka je bila največja ljubezen Jima Carreyja

    Enoletna zveza je v njegovem srcu pustila neizbrisen pečat.
    29. 11. 2025 | 13:25
    13:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    DELOVNI NESREČI

    Z delavcem je hudo, na nogo mu je padel kamen

    Delovni nesreči na območju Maribora.
    29. 11. 2025 | 13:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Oblačila

    Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Oblačila

    Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    DIGITALNI DENAR

    Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

    Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
    Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Fizioterapija

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Spletna varnost

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    26. 11. 2025 | 11:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Znate pravilno vlagati svoj denar?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    DOBRO POČUTJE

    Glavni razlogi, zakaj Slovenci letos množično izbirajo WellCard

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    1. 11. 2025 | 14:25
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    INTERVJU

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    25. 11. 2025 | 09:29
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVA SOSESKA

    To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    BODITE PREVIDNI

    To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Smučanje

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    INOVACIJE

    Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    24. 11. 2025 | 10:07
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    KULINARIKA

    Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

    Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
    Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vožnja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FINANCE

    Optimizirajte svoje davčne obremenitve

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    REŠITEV

    Prihaja material za naslednje desetletje

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DODATNA POKOJNINA

    Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    1. 11. 2025 | 12:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OBRATI

    Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Veščine, ki ločijo zmagovalce od povprečja

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    SVET ILUSTRACIJ

    Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    1. 11. 2025 | 10:32
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRA ZGODBA

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    24. 11. 2025 | 09:44
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pošta

    Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIKA

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    1. 11. 2025 | 14:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOGIJA

    Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    SEMPL

    Scenaristka, ki dela tudi »oskarje«, na našem odru

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    25. 11. 2025 | 14:04
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki