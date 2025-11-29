Bralka o prometnem kaosu: Vse stoji, kolona je dolga že tri kilometre (FOTO)

Na gorenjski avtocesti v smeri proti predoru Karavanke danes vlada pravi prometni kaos. Vozila stojijo že pred Kranjem, kolona pa je dolga približno tri kilometre. Na uredništvo se je obrnila bralka Larisa, ki se je znašla v zastoju in nam poslala fotografijo, na kateri je jasno viden urejen reševalni pas. »Vse stoji, popolna gneča je. Ampak moram reči – vsi so lepo ustvarili reševalni pas, kar se ne zgodi vedno,« je zapisala.

Po podatkih prometnih portalov se kolona v smeri Avstrije vleče mimo priključka Jesenice-zahod. Gre za eno najbolj obremenjenih točk v regiji, kjer se promet ob konicah pogosto skoraj ustavi. Dodatne težave danes povzročajo nesreče in odstranjevanje ovir na več delih avtoceste. Nedavna nesreča med Šmartnim in Brodom, kjer so po cesti ležali predmeti in deli vozila, je že v jutranjih urah sprožila daljše zastoje v smeri Ljubljane in dodatno ohromila prometne tokove.

Policija: ostanite v koloni, omogočite reševalni pas

Prometni policisti opozarjajo, da se zaradi takšnih kolon lahko začasno zapre tudi kakšen izvoz (najpogosteje Jesenice-vzhod), da intervencijske službe hitreje dosežejo mesto dogodka.

Od voznikov zahtevajo dosledno:

oblikovanje reševalnega pasu,

ohranjanje zadostne varnostne razdalje,

preudarno menjavo pasu,

spremljanje informacij o razmerah na cestah.

Tudi drugod po Sloveniji ne gre brez težav

Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti, ki jo obremenjuje povečan tranzit, ter na južni obvoznici Ljubljane, kjer voznike upočasnjujejo dela na cesti. Kljub temu pa je najhujše stanje danes nedvomno prav na gorenjski avtocesti, kjer se promet ob večjih valovih turistov in lokalnih potnikov vsakič znova popolnoma zasiči.

Nasveti voznikom Preverite prometne razmere vsaj 20 minut pred odhodom (promet.si, Dars aplikacija).

Odpravite se prej ali kasneje – najhujše konice so med 9.00 in 14.00 ter po 17. uri.

Zaradi krajših zastojev ne zapuščajte avtoceste, razen če to izrecno naroči policija – alternativne ceste so hitro preobremenjene.

V koloni bodite zbrani – ne vozite preblizu, ne prehitevajte po odstavnem pasu in predvsem ustvarite reševalni pas že ob upočasnitvi.

Imejte dovolj goriva – tudi krajši zastoj lahko traja uro ali več.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: