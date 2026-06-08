Na ljubljanski vpadnici vse stoji, bralka poroča o več policijskih in gasilskih vozilih (FOTO)

Na eni najbolj prometnih ljubljanskih vpadnic je danes popoldne prišlo do prometnega kolapsa. Promet na Celovški cesti je v smeri proti Medvodam povsem ohromljen. Na razmere nas je opozorila bralka, ki je tam obtičala. »Na Celovški je neka frka, vse stoji,« nam je sporočila s terena. Po njenih besedah je bilo prisotnih več gasilskih in policijskih vozil, kar nakazuje na resnejši incident ali prometno nesrečo.

Za pojasnila smo se obrnili na PU Ljubljana in jih objavimo takoj, ko bo več znanega.

Kronične težave glavne mestne vpadnice

Celovška cesta sicer velja za eno najbolj obremenjenih prometnih žil v prestolnici. Kot ključna povezava med gorenjsko avtocesto, Šiško in centrom Ljubljane dnevno sprejme na desettisoče vozil. Zastoji med jutranjimi in popoldanskimi konicami tam niso nič nenavadnega, saj je cesta že ob običajnih dneh na robu svojih zmogljivosti. Ko pa se zgodi izredni dogodek, kot se je očitno zgodilo danes, promet povsem otrpne.

Če je le mogoče, se Celovški cesti v naslednjih urah izognite in uporabite alternativne poti (npr. Dunajsko cesto ali obvoznico), ali še boljše: uporabite vlak.