    DOLENJSKA

    Na policijo v Novem mestu prinesel naboje, ob reakciji policista pa obnemel

    Občan je nekaj kosov streliva našel med pospravljanjem bratove sobe in jih hotel predati pristojnim.
    Odnesel jih je nazaj domov. FOTO: Osebni Arhiv
    Odnesel jih je nazaj domov. FOTO: Osebni Arhiv
    E. N.
     31. 12. 2025 | 18:57
    2:26
    A+A-

    Saj ni res, pa je, bi lahko strnili izkušnjo, ki jo je doživel prebivalec Dolenjske, ko je te dni na policijsko postajo prinesel kupček streliva, ki ga je našel med pospravljanjem bratove sobe. »Na policijski postaji sem bil dogovorjen zaradi neke druge zadeve, pa sem s seboj prinesel še nekaj nabojev, ki sem jih pokazal policistu in vprašal, če mu jih lahko izročim, pa mi je rekel, naj jih kar v smeti vržem,« nam je dogodek opisal Matej Ahlin, ki je bil nad reakcijo varuha reda in miru milo rečeno presenečen. Nabojev seveda ni vrgel v smeti, kot mu je bilo svetovano, ampak jih je pospravil nazaj v žep in odnesel domov. Morda ga bo poskušal predati ob naslednji priložnosti, upa, da bo imel več sreče.

    Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanje, ali so seznanjeni z ravnanjem policista, ki najbrž ni ravno v skladu s protokolom, odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.

    Za predajo se je treba dogovoriti

    Pred dobrima dvema tednoma je sicer začela veljati dopolnitev zakona o orožju, ki omogoča prostovoljno predajo nezakonitega orožja brez pravnih posledic, posamezniki pa bodo to lahko izkoristili do konca januarja. Policisti sicer že ves čas, odkar je v veljavo stopila omenjena dopolnitev zakona, opozarjajo, naj ljudje orožja ali streliva se prinašajo sami na policijske postajo, ampak se je treba za to predhodno najaviti na posebno telefonsko številko. Policisti bodo nato orožje ali strelivo prevzeli pri imetniku in mu o tem izdali potrdilo.

    »Kar govorijo, je larifari«

    Dopolnitev zakona o orožju, ki omogoča tovrstno predajo, je začela veljati nedolgo po sprejetju t. i. Šutarjevega zakona, ki naj bi bistveno izboljšal varnostno stanje v državi, še posebej na varnostno tveganih območjih, kamor spadajo tudi deli delo južne in jugovzhodne Slovenije. A spremenilo se po besedah tistih, ki tam živijo, ni kaj dosti. »Kar govorijo v medijih, je larifari. Nič ni boljše,« pravi prebivalec naselja Brezje Žabjak, ki poudarja, da bi morali biti pred zakonom vsi enaki. »Če zakon prekrši Rom, bi moral biti ustrezno kaznovan, če zakon prekrši civil, bi moral biti ustrezno kaznovan,« je pribil.

    strelivonabojipolicijaNovo mestošutarjev zakon
    19:32
    Šport  |  Tekme
    SMUČARSKI SKOKI

    Domen Prevc s kvalifikacijsko zmago v Garmischu utrdil vodstvo na novoletni turneji

    Prevc, po zmagi v Oberstdorfu vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala, je pristal pri 139,5 m in zbral 150,6 točke.
    31. 12. 2025 | 19:32
    19:18
    Bulvar  |  Domači trači
    PRVA DAMA

    Ste slišali, kaj je novi podvig Tine Gaber Golob? Razkrila tudi, kaj premier počne v avtomobilu

    Idealna priložnost, da pokukamo v njene misli, vrednote in drobce vsakdana, ki jih v klasičnih intervjujih redkeje slišimo.
    31. 12. 2025 | 19:18
    19:08
    Novice  |  Svet
    PREPOVED

    Francija uvaja stroge omejitve za mlade na družbenih omrežjih in v šolah

    Pobuda, ki jo je sprejel senat, med drugim vključuje zahtevo po starševskem soglasju za otroke med 13. in 16. letom, da se lahko registrirajo na spletnih platformah družbenih omrežij.
    31. 12. 2025 | 19:08
    18:57
    Bralci
    DOLENJSKA

    Na policijo v Novem mestu prinesel naboje, ob reakciji policista pa obnemel

    Občan je nekaj kosov streliva našel med pospravljanjem bratove sobe in jih hotel predati pristojnim.
    31. 12. 2025 | 18:57
    18:38
    Novice  |  Svet
    MISTIČNE NAPOVEDI

    Perujski šamani: Trumpa v 2026 čaka resna bolezen, svet pa naravne katastrofe in vojna tveganja

    Tradicionalni obred v Limi prinaša svarila, napoved naravnih katastrof in razhajanja o vojni v Ukrajini.
    Kaja Grozina31. 12. 2025 | 18:38
    18:09
    Novice  |  Svet
    NOVOLETNI NAGOVOR

    Putin ob 26 letih na oblasti: milijoni v Rusiji verjamejo v zmago in stojijo za vojaki v Ukrajini

    Zadnji dan v letu 2025 zaznamuje tudi 26. obletnica Putinovega prihoda na oblast v Rusiji.
    31. 12. 2025 | 18:09

