Na policijo v Novem mestu prinesel naboje, ob reakciji policista pa obnemel

Galerija
Saj ni res, pa je, bi lahko strnili izkušnjo, ki jo je doživel prebivalec Dolenjske, ko je te dni na policijsko postajo prinesel kupček streliva, ki ga je našel med pospravljanjem bratove sobe. »Na policijski postaji sem bil dogovorjen zaradi neke druge zadeve, pa sem s seboj prinesel še nekaj nabojev, ki sem jih pokazal policistu in vprašal, če mu jih lahko izročim, pa mi je rekel, naj jih kar v smeti vržem,« nam je dogodek opisal Matej Ahlin, ki je bil nad reakcijo varuha reda in miru milo rečeno presenečen. Nabojev seveda ni vrgel v smeti, kot mu je bilo svetovano, ampak jih je pospravil nazaj v žep in odnesel domov. Morda ga bo poskušal predati ob naslednji priložnosti, upa, da bo imel več sreče.
Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanje, ali so seznanjeni z ravnanjem policista, ki najbrž ni ravno v skladu s protokolom, odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.
Pred dobrima dvema tednoma je sicer začela veljati dopolnitev zakona o orožju, ki omogoča prostovoljno predajo nezakonitega orožja brez pravnih posledic, posamezniki pa bodo to lahko izkoristili do konca januarja. Policisti sicer že ves čas, odkar je v veljavo stopila omenjena dopolnitev zakona, opozarjajo, naj ljudje orožja ali streliva se prinašajo sami na policijske postajo, ampak se je treba za to predhodno najaviti na posebno telefonsko številko. Policisti bodo nato orožje ali strelivo prevzeli pri imetniku in mu o tem izdali potrdilo.
»Kar govorijo, je larifari«
Dopolnitev zakona o orožju, ki omogoča tovrstno predajo, je začela veljati nedolgo po sprejetju t. i. Šutarjevega zakona, ki naj bi bistveno izboljšal varnostno stanje v državi, še posebej na varnostno tveganih območjih, kamor spadajo tudi deli delo južne in jugovzhodne Slovenije. A spremenilo se po besedah tistih, ki tam živijo, ni kaj dosti. »Kar govorijo v medijih, je larifari. Nič ni boljše,« pravi prebivalec naselja Brezje Žabjak, ki poudarja, da bi morali biti pred zakonom vsi enaki. »Če zakon prekrši Rom, bi moral biti ustrezno kaznovan, če zakon prekrši civil, bi moral biti ustrezno kaznovan,« je pribil.