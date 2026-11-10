Na Viču jo je ukradel iz korita, iskali so ga! Poglejte, kakšno opozorilo so mu pustili (FOTO)

Nenavaden prizor je pritegnil pozornost mimoidočih na Viču v Ljubljani. Ob cvetličnem koritu se je pojavilo opozorilo, namenjeno moškemu, ki naj bi iz njega ukradel rastlino. Na fotografijah, ki smo jih prejeli, je videti cvetlično korito, v katerem je nameščena lesena palica z opozorilom. Sporočilo je napisano z rdečimi črkami, njegov namen pa je jasen: domnevnega tatu pozvati, naj popravi svoje dejanje.

Ob cvetličnem koritu se je pojavilo opozorilo, namenjeno moškemu, ki naj bi iz njega ukradel rastlino. FOTO: Bralec Matej

Ob cvetličnem koritu se je pojavilo opozorilo, namenjeno moškemu, ki naj bi iz njega ukradel rastlino. FOTO: Bralec Matej

Po navedbah bralca Mateja se je kraja zgodila 4. novembra 2026 ob 22.49, ko naj bi neznani moški iz korita odnesel rastlino.

»Gospoda pozivamo, naj ukradeno vrne! V nasprotnem primeru predamo posnetke kamer na PP Vič,« so zapisali na obvestilu.

Njegovo početje naj bi posnele kamere

Avtorji opozorila tako zatrjujejo, da imajo posnetke nadzornih kamer, ki naj bi razkrivali dogajanje. Domnevnemu storilcu so dali jasno vedeti, da bodo posnetke predali policistom Policijske postaje Ljubljana Vič, če rastline ne bo vrnil.

Ob cvetličnem koritu se je pojavilo opozorilo, namenjeno moškemu, ki naj bi iz njega ukradel rastlino. FOTO: Bralec Matej

Ob cvetličnem koritu se je pojavilo opozorilo, namenjeno moškemu, ki naj bi iz njega ukradel rastlino. FOTO: Bralec Matej

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