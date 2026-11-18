Spletni goljufi postajajo vse bolj prebrisani, njihovi napadi pa vse bolj skrb vzbujajoči. Na nas se je obrnila bralka, ki je po sprejetem klicu s tuje telefonske številke izgubila dostop do svojega računa Viber. Neznanci so nato zlorabili njeno identiteto in njenim znancem začeli pošiljati sporočila o domnevnem energetskem dodatku. Bralka opozarja, da sama ni kliknila nobene sumljive povezave. In prav to je tisto, na kar zdaj opozarjajo tudi slovenski strokovnjaki za spletno varnost, da do prevzemov računov lahko pride brez običajnega sodelovanja uporabnika.

Naša bralka je pogosto v stiku z ljudmi iz tujine, zato se ji klic s tuje telefonske številke ni zdel nič nenavadnega. Oglasila se je, na drugi strani se je slišalo samo kot prekinjena povezava, kmalu zatem pa ugotovila, da ne more več dostopati do svojega računa Viber. Po njenih besedah se je nato pod njenim imenom in s profilno fotografijo pojavila druga telefonska številka, z nje pa so njeni znanci začeli prejemati sumljiva sporočila. Bralka si zdaj prizadeva, da bi ponovno pridobila nadzor nad računom in dokazala, katera telefonska številka je njena.

Kako zaščititi svoj račun Viber? To storite čim prej Na SI-CERT poudarjajo, da je najpomembnejša zaščita vključitev dodatnega preverjanja pristnosti s šestmestno PIN-kodo. Postopek je preprost: • Odprite aplikacijo Viber in izberite Več. • Pojdite v Nastavitve in nato Zasebnost. • Izberite Dodatno preverjanje pristnosti oziroma 2-step verification. • Nastavite svojo šestmestno PIN-kodo, ki je ne uporabljate pri drugih storitvah. • Dodajte elektronski naslov, ki vam bo pomagal obnoviti PIN-kodo, če jo pozabite. Strokovnjaki pojasnjujejo, da napadalec brez poznavanja te kode po njihovih dosedanjih ugotovitvah ne more zaključiti registracije računa na drugi napravi. Sam elektronski naslov takšne zaščite ne zagotavlja.

SI-CERT opozarja na nov način zlorabe računov Viber

Da primer naše bralke ni osamljen pojav, kaže tudi opozorilo slovenskega nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT, ki so ga pred dvema dnevoma objavili pod naslovom Zloraba telefonskih številk pri registraciji Viber računov.

Strokovnjaki obravnavajo več primerov, ko neznanci brez dovoljenja ustvarijo račune Viber z uporabo tujih telefonskih številk ali prevzamejo že obstoječe račune. »Posebnost teh primerov je, da uporabniki postopka registracije niso sprožili sami, prav tako niso klikali sumljivih povezav ali posredovali svojih verifikacijskih kod drugim osebam,« opozarjajo.

Zloraba se pojavlja v dveh oblikah. Napadalci lahko ustvarijo nov račun s telefonsko številko osebe, ki Viberja sploh ne uporablja. Druga možnost pa je prevzem obstoječega računa, pri katerem uporabnika aplikacija nenadoma odjavi in mu onemogoči nadaljnji dostop. »Način, kako napadalcem uspe ustvariti uporabniški račun brez običajnega preverjanja lastništva telefonske številke, za zdaj ni pojasnjen,« poudarjajo na SI-CERT.

Ena od možnosti je prestrezanje aktivacijskih kod oziroma zloraba postopka preverjanja telefonske številke, vendar vzrok še ni potrjen. Izključili pa so tako imenovani napad SIM-swap, pri katerem bi storilci pri mobilnem operaterju pridobili novo kartico SIM žrtve.

Ali je lahko dovolj že telefonski klic?

Na SI-CERT pojasnjujejo, da so nekateri uporabniki pred prevzemom računa res prejeli klic z neznane številke. To je lahko povezano z načinom preverjanja registracije Viberja prek telefonskega klica. Pri takšnem postopku lahko zadnje štiri številke klicne telefonske številke služijo kot aktivacijska koda. Toda strokovnjaki opozarjajo, da sam klic še ne dokazuje uspešnega prevzema. Po njihovih dosedanjih ugotovitvah napadalci s tem načinom praviloma ne uspejo pridobiti kode.

Ali goljufi dobijo vse naše stike in pogovore?

Ne nujno. Na SI-CERT pojasnjujejo, da napadalec s samo registracijo računa na drugi napravi ne pridobi samodejnega dostopa do celotnega imenika in zgodovine pogovorov. Lahko pa uporablja račun v imenu žrtve in komunicira z osebami, ki mu pišejo. Prikažejo se mu lahko tudi nekateri že nastavljeni podatki profila, denimo ime, elektronski naslov in datum rojstva, če jih je uporabnik vnesel.

Prav zaradi zaupanja v znano ime ali telefonsko številko so takšna sporočila nevarna. Napadalci jih lahko izkoristijo za širjenje lažnih povezav, finančne prevare in pridobivanje novih žrtev.

Kaj storiti, če so vam račun že prevzeli?

Če nenadoma izgubite dostop do Viberja ali vas znanci opozorijo na sumljiva sporočila, SI-CERT svetuje naslednje:

• Preverite zlorabo. Nekoga, ki uporablja Viber, prosite, naj preveri, ali je z vašo telefonsko številko povezan račun.

• Obvestite podporo Viberja prek uradne strani https://help.viber.com/hc/en-us in opišite, kaj se je zgodilo.

• • Zahtevajte deaktivacijo nepooblaščenega računa ali pomoč pri ponovni pridobitvi dostopa.

Opozorite svoje znance po telefonu, SMS-sporočilu ali drugi poti, naj ne odpirajo povezav, ki jih prejemajo z vašega zlorabljenega računa.

• Če ste na lažni strani že vnesli bančne podatke, nemudoma obvestite banko, ob finančnem oškodovanju pa tudi policijo.

Na SI-CERT še naprej zbirajo informacije in skupaj z upravljavcem Viberja poskušajo ugotoviti, kako napadalcem uspe zaobiti običajni postopek preverjanja telefonske številke.

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