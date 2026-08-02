Ne boste verjeli, kaj so smetarji odkrili v enem od slovenskih kontejnerjev (VIDEO)

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    Kaj vse se najde med embalažo, si oglejte v videu.
    FOTO: Facebook/ David Golubic
    FOTO: Facebook/ David Golubic
    P. K.
     2. 8. 2026 | 12:15
    1:29
    A+A-

    David Golubić, ki so ga številni spoznali kot največjega promotorja komunalnega poklica, pri svojem delu vidi marsikaj. Tokrat pa ga je vsebina rumenega zabojnika, v katerem bi morala biti zgolj odpadna embalaža, neprijetno presenetila. Ko so se v eni izmed vasi odpravili na reden odvoz, so med odpadki zagledali večjo količino zapakirane hrane. Nekdo jo je zavrgel skupaj z embalažo, čeprav je bilo veliko izdelkov po Davidovih besedah še uporabnih. »Ni konca,« je ob prizoru kratko komentiral. Tam so bili zapakirani siri, špageti, zelenjava in številna druga odvržena živila.

    Golubić je znan po ozaveščanju ljudi o pravilnem ločevanju in ravnanju z odpadki. Širša javnost ga je spoznala tudi po zaslugi Roberta Roškarja, ki je z njim za svoj podkast preživel zanimiv dan na tovornjaku za zbiranje odpadkov ter pobliže predstavil delo smetarja. David na Instagramovem profilu Smetarski poklic redno objavlja koristne nasvete in opozarja na napake, ki jih ljudje počnejo pri ločevanju. Ko sleče delovna oblačila, pa rad poprime za kitaro in pusti domišljiji prosto pot. Tokratni prizor je bil le še en dokaz, da bo za odgovorno ravnanje z odpadki očitno potrebnega še veliko ozaveščanja.

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