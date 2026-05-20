    Ne boste verjeli, koliko je plačal za 11 minut parkiranja v centru Ljubljane: še v Parizu je cenejše (FOTO)

    Primer kaže na precejšnje razlike v cenah in načinu obračuna v primerjavi z evropskimi prestolnicami.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi

    Za 11 minut parkiranja je moral plačati 6 evrov. FOTO: Bralec

    Parkirišče je v drugih državah veliko cenejše kot v Ljubljani. FOTO: Arhiv

    Kaja Grozina
     20. 5. 2026 | 16:38
    Bralec nas je opozoril na račun s parkirišča pri Upravni enoti Tobačna v Ljubljani. Iz računa je razvidno, da je na parkirišče zapeljal 19. maja ob 9.56, račun pa je bil izdan ob 10.21. Skupni znesek za plačilo je znašal šest evrov. Po podatkih iz računa je na parkirišču dejansko stal približno 11 minut, kljub temu pa je bil obračunan celoten znesek.

    Na računu ni časovne razčlenitve, temveč le enoten znesek, kar kaže na pavšalni način obračuna, ki ni neposredno vezan na dolžino parkiranja. Parkirišče ob Tobačni uporablja tudi veliko obiskovalcev Upravne enote Ljubljana, kjer so opravki pogosto kratkotrajni. V takšnih primerih ima način obračuna neposreden vpliv na končni strošek, saj se ta ne spreminja glede na trajanje parkiranja.

    Na Dunaju je prvih 15 minut brezplačnih 

    Primerjava z drugimi evropskimi prestolnicami kaže, da šest evrov za tako kratek čas parkiranja izstopa. V Parizu se parkiranje na ulici v osrednjih mestnih conah obračunava po urah, pri čemer cena znaša približno šest evrov za eno uro, v manj obremenjenih območjih pa okoli štiri evre. Sistem je časovno omejen, običajno na največ dve uri, plačilo pa je sorazmerno s trajanjem parkiranja. Na Dunaju je parkiranje prav tako strogo časovno regulirano. Od letošnjega leta 30 minut parkiranja stane 1,70 evra, ena ura 3,40 evra, dve uri pa 6,80 evra. Posebnost dunajskega sistema je tudi brezplačnih prvih 15 minut, kar omogoča kratke opravke brez stroška.

    V Berlinu se parkirnine razlikujejo glede na območje, vendar se praviloma gibljejo med približno enim in štirimi evri na uro. Tudi tam je obračun vezan na čas parkiranja, uporabnik pa plača toliko, kolikor dejansko parkira. Podobno velja za večino večjih evropskih mest, kjer je parkiranje v mestnih središčih sicer drago, a praviloma časovno obračunano. Pavšalni sistemi, pri katerih je znesek enak ne glede na trajanje parkiranja, so redkejši in praviloma vezani na zasebna parkirišča.

    V Ljubljani so na javnih parkiriščih v upravljanju javnega podjetja parkirnine večinoma določene po časovnih intervalih, kar omogoča sorazmerno plačilo glede na dejansko uporabo. Primer s parkirišča pri Tobačni tako izstopa predvsem zaradi razmerja med ceno in dejanskim časom parkiranja. Šest evrov za 11 minut pomeni bistveno višji strošek na minuto, kot ga poznajo primerljive ali celo večje evropske prestolnice.

