Ne boste verjeli, koliko je treba odšteti za kilogram češenj! »Iz česa pa so, iz zlata?«

Pomlad je tisti letni čas, ki se ga veselijo ljubitelji svežega sadja in zelenjave. Tržnice se tako že polnijo s solatami, na voljo so šparglji, ponekod tudi že prve češnje, kmalu se jim bodo pridružile še jagode in druge dobrote. A prva sezonska zelenjava in sadje niso poceni. Bralec Janez nam je tako poslal fotografijo, ki jo je posnel na koprski tržnici, kjer je v objektiv ujel cene češenj. Od kod so, ni znano, lahko, da gre za slastne briške češnje, prve so ravno te dni pordečele in obarvale gričke v Goriških Brdih. Ena gajbica je bila označena zgolj z napisom »sladke češnje«, napis na drugi pa je kupcem dal vedeti, da so češnje v njej hrustavke. Za kilogram sladkih češenj je bilo treba odšteti 18 evrov, za kilogram hrustavk pa kar 27!

Cene so ga šokirale. FOTO: Bralec Janez

Cene češenj so sicer poletele v nebo tudi pri naših južnih sosedih, čeprav tako hudo kot v Kopru pri njih še ni. Kupce na zagrebških tržnicah so kljub temu neprijetno presenetile cene zgodnjih češenj, ki na nekaterih stojnicah dosegajo tudi do 20 evrov za kilogram, poroča RTL. Češnje, ki jih ponujajo v Zagrebu, pa niso niti domače. Gre predvsem za uvoženo sadje, najpogosteje iz Španije, na Hrvaškem naj bi prve češnje dozorele šele konec maja. »To niso le visoke cene, so pretiravanje. Kilogram češenj za 20 evrov? Iz česa pa so, iz zlata,« je za omenjeno televizijo komentiral Zagrebčan Davor, ki je bil prav tako kot naš bralec Janez nad cenami šokiran.

