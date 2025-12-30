Ne, nimate prividov: to je največji Božiček v Sloveniji! (FOTO)

V Mavčičah in okoliških krajih je v petek in soboto, 19. in 20. decembra 2025, potekal praznični dogodek. Kdor se je potikal po tistih koncih Gorenjske je lahko doživel pogled na največjega božička pri nas. Več metrov v zrak je segal napihljivi dobri mož, ki je obdaroval šrevilne otroke. Dogodek je organiziralo Športno društvo Mavčiče ob pomoči Krajevne skupnosti Mavčiče ter Kulturnega društva Simona Jenka Šmonca Mavčiče.

FOTO: ŠD Mavčiče

Dobri mož je v petek v spremstvu škratov in nagajivega Grincha obiskal otroke na Bregu, Jami in v Prašah, osrednje srečanje pa je potekalo za vse vasi krajevne skupnosti v Mavčičah. Tam so učenci Podružnične šole Mavčiče najprej pripravili kratek kulturni program, ki ga je povezoval dramski igralec Anže Zevnik, sledilo je obdarovanje.

V petek je darila prejelo 135 otrok, praznično dogajanje pa se je nadaljevalo še v soboto, 20. decembra, na Smledniškem gradu, kjer je Božičkovo darilo dobilo še 50 otrok. Skupno je Božiček razveselil več kot 180 otrok. Dogodek je znova potrdil pomen sodelovanja društev, šole in krajevne skupnosti ter pokazal, kako lahko s skupnimi močmi ustvarimo nepozabne praznične trenutke za najmlajše.