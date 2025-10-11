  • Delo d.o.o.
    IZVEN DELOVNEGA ČASA

    »Ne smemo imeti vrtička!« Bralka opozorila na domnevno prepoved, podjetje pa odgovarja

    Podjetje zaposlenim ne prepoveduje imeti doma vrtička, zato pa zahtevajo, da imajo zaposleni nohte kratko pristrižene, brez laka in umetnih dodatkov.
    Za zaposlene v gostinstvu veljajo jasna pravila: nohti morajo biti kratki, čisti in brez laka. FOTO: Achmad Wahyudi, Getty Images
    Za zaposlene v gostinstvu veljajo jasna pravila: nohti morajo biti kratki, čisti in brez laka. FOTO: Achmad Wahyudi, Getty Images
    N. Č.
     11. 10. 2025 | 12:45
     11. 10. 2025 | 15:05
    2:22
    A+A-

    Na naš naslov se je obrnila bralka, ki pravi, da je prejela nenavadno informacijo, češ zaposleni v McDonald’su zaradi strogih higienskih zahtev ne bi smeli imeti domačega vrtička ali se ukvarjati z vrtnarjenjem. Je to res?

    Stroga pravila, a ne poseg v zasebnost

    Pri McDonald’s Slovenija takšne navedbe odločno zanikajo.

    »Kategorično zavračamo navedbe, da bi McDonald’s zaposlenim prepovedoval imeti vrtiček ali se ukvarjati z vrtnarjenjem. Zaposlitvene pogodbe naših sodelavcev ne posegajo v njihovo zasebno življenje, prav tako ne omejujejo njihovih hobijev ali dejavnosti, kot je pridelava hrane za lastne potrebe,« so odgovorili.

    Dodali so, da zaposlitvene pogodbe ne vsebujejo nobenih prepovedi glede samooskrbe ali omejevanja zasebnih dejavnosti zaposlenih.

    Zaposleni lahko popoldne mirno vrtnarijo na svojih gredicah, a ob prihodu v službo morajo imeti nohte urejene po strogih higienskih pravilih. FOTO: Gutaper, Getty Images
    Zaposleni lahko popoldne mirno vrtnarijo na svojih gredicah, a ob prihodu v službo morajo imeti nohte urejene po strogih higienskih pravilih. FOTO: Gutaper, Getty Images

    Kaj dejansko velja v kuhinji

    Za vse, ki delajo z živili, tudi v restavracijah hitre prehrane, veljajo stroga higienska pravila. Ta izhajajo iz smernic in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter sistema HACCP, ki določa standarde varne priprave hrane.

    Med drugim smernice natančno določajo, kako morajo biti roke čiste in urejene:

    • brez nakita in ur,

    • nohti morajo biti kratko pristriženi, čisti, brez laka in umetnih dodatkov,

    • rane je treba zaščititi, v primeru gnojnih sprememb pa zaposleni z živili ne smejo delati.

    Vrtiček tako ni problem, umazane roke pač. In ta pravila veljajo za vse v gostinstvu. Bistveno je, da so ob prihodu na delo roke in nohti čisti, brez sledi zemlje, umazanije ali poškodb, ki bi lahko ogrozile varnost hrane.

    Pod dolgimi nohti se namreč lahko nabira umazanija in mikroorganizmi, lahko tudi jajčeca zajedavcev. Umetni nohti niso dovoljeni, ker lahko med delom odpadejo v živilo. 

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
