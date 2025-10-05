  • Delo d.o.o.
    BRALKA POROČEVALKA

    Noro, kakšno lisičko je našla naša bralka (FOTO)

    Lisičke so poleg jurčkov in marel najbolj priljubljena vrsta gob pri nas. Poleg tega, da so kulinarična poslastica, so tudi vir vitaminov A, B in D.
    Takšne lisičke je našla. FOTO: Bralka Klavdija

    M. U.
     5. 10. 2025 | 18:16
    Padavine v preteklih tednih so ustvarile idealne pogoje za gobarjenje, tako, da so mnogi navdušeni gobarji, ki jih pri nas ne manjka, že komaj čakali na prost trenutek, ko bodo lahko obuli pohodne čevlje in se odpravili v lov za gobjim zakladom.

    Lisičke uspevajo pod bukvami in smrekami, pogosto pa jih na enem mestu najdemo veliko, saj rade rastejo v skupinah. Imajo nežnejšo aromo kot jurčki in so cenjene zaradi svojega okusa, ki še posebej popestri rižote. Lisičke so zelo zdrave, saj vsebujejo veliko vitaminov in mineralov. Lisičke so sicer lahko vseh odtenkov od belkastih do intenzivno rumenih. Nabrati jih je mogoče od začetka junija do oktobra, uspevajo pa tako v iglastih kot v listnatih gozdovih. Rade imajo kisla tla. 

    Ena od takšnih je tudi naša bralka Klavdija. Imela je res veliko »gobarsko srečo«, saj je našla neverjetno velik primerek lisičke. Kje jo je našla, nam sicer ni zaupala ...

    Lisičke so učinkovite pri odstranjevanju parazitov iz telesa

    Slovenija je z gobami sicer zelo bogata država, saj pri nas raste več kot 5000 različnih vrst gliv, od tega več kot 1000 užitnih. Raziskave potrjujejo njihovo učinkovitost pri odstranjevanju številnih vrst parazitov iz telesa. Vsebujejo namreč hitinmanoze, ki jih paraziti ne prenašajo.

    Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

    To so namreč snovi, ki blokirajo njihov živčni sistem, zaradi česar poginejo in se izločijo iz prebavil. Lisičke poleg tega dobro ščitijo pred glivičnimi in bakterijskimi okužbami.

    Ste tudi vi imeli srečo pri nabiranju gob? Pošljite nam fotografije.

