Novi režimi bolniškega staleža sprožili val ogorčenja med bralci: »Nismo zaporniki!«

Kot smo poročali v torek, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uvedel strožja pravila glede gibanja med bolniško odsotnostjo. Režim, ki ga določi osebni ali imenovani zdravnik, po novem natančno razmejuje, kdo mora strogo počivati na domu in kdo ima dovoljene nujne izhode za osnovne potrebe v kraju prebivališča. Odločanje o odhodu v tujino pa je zdaj izključno v domeni ZZZS.

Nova pravila so med bralci sprožila pravi vihar. Medtem ko nekateri ukrepe podpirajo kot nujno orodje proti tistim, ki bolniško izkoriščajo, večina opozarja, da so omejitve neživljenjske. Nekateri celo menijo, da vse skupaj meji na kršenje osnovnih človekovih pravic.

»Kdo je tu nor?«

Največ prahu je dvignila prepoved odhoda v trgovino za tiste z odrejenim strožjim počitkom. Bralci se sprašujejo o logiki takšne odločitve: »In ljudje naj doma umrejo od lakote, ker ne smejo v trgovino? To pa je višek,« se glasi eden izmed komentarjev. Drugi jezno dodaja: »Kaj naj bolan človek doma umre, ker mu ZZZS prepoveduje odhod v trgovino? Kdo je tu nor? ZZZS ali zdravniki?« Mnogi opozarjajo tudi na paradoks, da strokovnjaki po eni strani svetujejo rekreacijo, pravila pa ljudi zapirajo med štiri stene: »Zaprtje povzroča še večje stiske in bolezni. Vsi zdravniki poudarjajo gibanje na svežem zraku. A zdaj bo pa več zdravih?«

ZZZS doslej ugotovil eno kršitev navodil ravnanja med bolniško odsotnostjo Na ZZZS so od začetka letošnjega leta, ko je začel veljati zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, do 20. marca zaključili en postopek ugotavljanja kršitev zdravnikovih navodil o ravnanju med bolniško odsotnostjo in izdali odločbo o kršitvi. V teku pa je dodatnih 14 postopkov ugotavljanja kršitev, so pojasnili za STA. Po interventnem zakonu je prva kršitev navodil o ravnanju opozorilne narave, ko še ne pride do odvzema nadomestila, pri drugi kršitvi znotraj petletnega obdobja pa sledi sankcija odvzema nadomestila.

Bralci so v svojih odzivih neusmiljeni tudi do samega ZZZS. Mnogi menijo, da bi se zavod moral najprej lotiti sistemskih težav: »ZZZS, uredite čakalne dobe! Človek je v bolniškem staležu, ker čaka mesece na preiskave in fizioterapijo ... in na hitro doseže eno leto bolniške. Začnite pri sebi,« svetuje bralka. Zelo pogosta je tudi primerjava med zaposlenimi in prejemniki socialnih pomoči. Prevladuje občutek krivice, da so delovni ljudje ob bolezni tretirani kot prestopniki: »Nas, ko delamo, zapreti v hiše za kazen, ko zbolimo, zato da lahko 'socialci' mirne duše hodijo prosti in delajo na črno ... Nas pa zgarbat do konca in zapreti kot zločince,« je ostra ena od komentatork. V manjši meri pa se pojavljajo še mnenja, ki stopajo v bran nadzoru. Nekateri bralci poudarjajo, da so ukrepi posledica dolgoletnih zlorab: »Moralo je priti do tega, saj so nekateri izkoriščali bolniško – šli v četrtek na bolniško, potem pa na morje ali delat. Naj*bali smo ga pa vsi.« Drugi bralec pa preprosto dodaja: »Normalno je to ... Če si bolan, bodi doma. Ne idi drugam delat in na morje uživat.«

Kljub ostrim odzivom iz vseh smeri so nekateri pozvali k razumu in k obravnavanju vsakega posameznika posebej, saj ni vsaka bolniška odsotnost enakovredna: »Vse se da zmeniti z zdravnikom, odvisno, zaradi česa si v staležu,« je zapisal eden od komentatorjev.