    CENE DO NEVA

    Objavila račun s smučanja: poglejte, koliko je plačala za žganje in hot dog

    Novinarka Mirjana Hrga je bila na smučanju v Italiji: »Ne morem si predstavljati, da bi gostu zaračunala toliko«.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tina Horvat
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tina Horvat
    N. Č.
     25. 1. 2026 | 09:19
     25. 1. 2026 | 11:25
    2:31
    Hrvaška novinarka Mirjana Hrga je na družbenih omrežjih znova dvignila veliko prahu. Tokrat se je oglasila s smučanja v Italiji, od koder je objavila fotografijo računa iz lokala na smučišču. Poudarila je, da se ne pritožuje, a želi s konkretnimi številkami odgovoriti vsem, ki ob začetku turistične sezone radi udrihajo po cenah na Hrvaškem.

    Italijo je opisala kot prelepo, a ko je po dopustu »čistila žepe« in pospravljala denarnico, so ji računi dali misliti. Namignila je, da se razprave o »previsokih cenah« pogosto lepijo izključno na Hrvaško, medtem ko znajo biti turistične in tranzitne točke drugod po Evropi prav tako – ali še bolj – šokantno drage.

    »Ne pritožujem se nad ničimer, ampak k temu pristopam kot argument, zlasti tistim kolegom, ki ob začetku turistične sezone izgubijo razum. Naslovi bodo taki: ‘Ne hodi na Hrvaško, slabo je in drago’,« je zapisala Hrga.

    Hot dog skoraj 20 evrov, žganje 7, pogrinjek posebej

    V preteklih dneh je objavila dva računa, s katerih je razvidno, da je za merico žganja odštela 7 evrov, za hot dog (za katerega je pripomnila, da ga zaradi slabega okusa ne bi ponovila) 19,50 evra, coca-colo pa 5 evrov. Posebno pozornost je pritegnila še postavka za pogrinek, ki so ga zaračunali 3 evre na osebo. Nekateri so se ob tem pošalili, da še niso doživeli, da bi moral človek pri hot dogu plačati še pogrinjek.

    Hrga se zaveda, da ji bo kdo hitro odvrnil, češ da so to vendarle cene na koči »na vrhu gore«. A ona je odgovarila: »Ja, enako kot v prvi vrsti prelepega Jadranskega morja.«

    Najbolj jo je, kot kaže, pretresla prav cena žganja. Pod eno od objav s smučanja v Alta Badii je zapisala: »Ne morem si predstavljati, da bi gostu za merico žganja izstavila račun za 7 evrov. Kaj bi na to rekli mediji.«

    V podobnih razpravah se pogosto omenja tudi primer z avstrijskega počivališča ob jezeru Mondsee, kjer so potniki poročali o toastu za 10,40 evra in mali mineralni vodi za 6,25 evra. 

    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POLETJE

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PRAVA USPEŠNICA

    50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    FORUM

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    FIBROMIALGIJA

    Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    7. 1. 2025 | 10:03
