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    Oboževalci na Brniku zaman čakali Lakerse: presenetil pa jih je slovenski športni as (FOTO)

    Zvezdniki so se jim spretno izmuznili.
    FOTO: S. N.

    FOTO: S. N.

    Tim Gajser. FOTO: S. N.

    Tim Gajser. FOTO: S. N.

    Oboževalci so potrpežljivo čakali. FOTO: S. N.

    Oboževalci so potrpežljivo čakali. FOTO: S. N.

    FOTO: S. N.
    Tim Gajser. FOTO: S. N.
    Oboževalci so potrpežljivo čakali. FOTO: S. N.
    P. K.
     20. 8. 2026 | 12:57
     20. 8. 2026 | 13:00
    2:21
    A+A-

    Na ljubljanskem letališču so zvesti navijači Los Angeles Lakersov zaman čakali na košarkarske zvezdnike, ki jih je v Slovenijo povabil Luka Dončić. Upali so na avtogram, fotografijo ali vsaj bežen pozdrav, toda košarkarji so letališče zapustili skozi izhod, ki javnosti ni dostopen. Povsem praznih rok pa športni navdušenci vendarle niso ostali. Na Brniku smo namreč opazili še enega velikega slovenskega športnega asa – Tima Gajserja. Prihod košarkarjev Los Angeles Lakersov v Slovenijo je med domačimi ljubitelji lige NBA vzbudil veliko zanimanja. Nekateri najbolj zvesti navijači so se zato odpravili kar na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer so bili pripravljeni na svoje idole čakati tudi več ur. 

    Tim Gajser. FOTO: S. N.
    Tim Gajser. FOTO: S. N.

    Čakali so jih zaman

    Zvezdniška zasedba se je namreč ob prihodu spretno izognila prostoru, kjer so čakali navijači. Košarkarji so letališče zapustili skozi enega od izhodov, ki običajnim obiskovalcem ni dostopen, zato težko pričakovanega srečanja ni bilo. Razočaranje med čakajočimi je bilo razumljivo. Po večurnem pričakovanju so namreč ostali brez fotografij in podpisov, zaradi katerih so se sploh odpravili na Brnik. Obisk Lakersov v Sloveniji sicer ni povsem običajen poletni izlet. Dončić je soigralce povabil v domovino na večdnevno druženje, namenjeno tudi povezovanju moštva pred novo sezono. Po predhodnih napovedih naj bi se košarkarji v Sloveniji mudili med 20. in 24. avgustom.

    Oboževalci so potrpežljivo čakali. FOTO: S. N.
    Oboževalci so potrpežljivo čakali. FOTO: S. N.

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    Je pa dogajanje na Brniku postreglo z nepričakovanim športnim presenečenjem. V času, ko so navijači čakali na košarkarje Lakersov, smo na letališču opazili slovenskega motokrosističnega asa Tima Gajserja. Ta pred navijači ni iskal stranskega izhoda. Nekaj športnih navdušencev je prijazno pozdravil in jim tako vsaj nekoliko polepšal čakanje. Za tiste, ki so na Brnik prišli predvsem zaradi košarkarskih idolov, je bilo razočaranje kljub temu veliko. Lakersi so prišli v Slovenijo, navijači so bili tam – do težko pričakovanega srečanja pa je zmanjkalo le nekaj metrov in prava izhodna vrata.

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    košarkaLuka DončićnavijačiLos Angeles LakersTim GajserLetališče Jožeta Pučnika Ljubljana
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