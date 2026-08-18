Obupana Špela iz Mokronoga: »Hiše stojijo čisto ob cesti, na dvorišče priletijo tudi kamni, veliki do pet centimetrov«

Na uredništvo se je obrnila bralka Špela iz Dolenjske. Pravi, da živi na Puščavi pri Mokronogu na Dolenjskem. Tam že nekaj časa popravljajo cesto.

V takem prahu je izredno težko živet.

»Sedaj ko je suša, pa živimo v čistem oblaku praha. Hiše stojijo čisto ob cesti, iz makadamske poti na dvorišče priletijo tudi 5 cm kamni«.

Zaradi tega je zelo nevarno, tako za bivanje kot za parkiranje avtomobila pred hišo, še dodaja.

Dela še do konca meseca

Na spletni strani občine Mokronog je tako navedeno, da na regionalni cesti

R1-215, Trebnje - Mokronog, na Puščavi, promet poteka izmenično enosmerno in da bo zapora zaradi rekonstrukcije ceste v veljavi do 30. 8. 2026.

Obrnili smo se na občino Mokronog, njihova dodatna pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

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