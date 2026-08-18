Obupana Špela iz Mokronoga: »Hiše stojijo čisto ob cesti, na dvorišče priletijo tudi kamni, veliki do pet centimetrov«

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Na uredništvo se je obrnila bralka Špela iz Dolenjske. Pravi, da živi na Puščavi pri Mokronogu na Dolenjskem. Tam že nekaj časa popravljajo cesto.
V takem prahu je izredno težko živet.
»Sedaj ko je suša, pa živimo v čistem oblaku praha. Hiše stojijo čisto ob cesti, iz makadamske poti na dvorišče priletijo tudi 5 cm kamni«.
Zaradi tega je zelo nevarno, tako za bivanje kot za parkiranje avtomobila pred hišo, še dodaja.
Na spletni strani občine Mokronog je tako navedeno, da na regionalni cesti
R1-215, Trebnje - Mokronog, na Puščavi, promet poteka izmenično enosmerno in da bo zapora zaradi rekonstrukcije ceste v veljavi do 30. 8. 2026.
Obrnili smo se na občino Mokronog, njihova dodatna pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.