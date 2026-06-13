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    Očividka pretresena nad ravnanjem varnostnika v središču Ljubljane: »Fant je bil bel kot stena« (FOTO)

    Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki je bila priča dogodku pred trgovino velikega živilskega trgovca pri nas na Čopovi ulici v Ljubljani. Po njenih besedah naj bi varnostnik zelo grobo obravnaval mladoletnega fanta, ki naj bi ga sumili tatvine.
    Dogajanje na Čopovi ulici v Ljubljani je bilo ujeto v objektiv. FOTO: Bralka

    Dogajanje na Čopovi ulici v Ljubljani je bilo ujeto v objektiv. FOTO: Bralka

    FOTO: Bralka

    FOTO: Bralka

    FOTO: Bralka

    FOTO: Bralka

    Dogajanje na Čopovi ulici v Ljubljani je bilo ujeto v objektiv. FOTO: Bralka
    FOTO: Bralka
    FOTO: Bralka
    G. P.
     13. 6. 2026 | 08:15
    2:09
    A+A-

    Kot poudarja očividka, ne pozna ozadja dogodka in ne ve, ali je fant dejansko karkoli ukradel. Kljub temu jo je zmotil predvsem način, kako naj bi bil obravnavan. »Videti je bil star okoli 15 let. Ne vem, kaj naj bi vzel, če je sploh kaj vzel, saj ni imel pri sebi ničesar takšnega, kar bi bilo opazno. Varnostnik pa je dobesedno ponorel,« nam je napisala.

    Po njenih navedbah naj bi varnostnik na fanta glasno kričal, ga vlekel za lase in ga večkrat sunkovito premetaval sem ter tja. »Rjovel je: 'Kaj si ukradel? Kaj si ukradel? V moji državi boš kradel?' Fant je bil ves bled in prestrašen. Samo prikimaval je in nekaj odgovarjal,« opisuje. Dogodek naj bi pritegnil pozornost mimoidočih, saj se je po besedah očividke hitro zbrala manjša množica ljudi, ki je spremljala dogajanje.

    FOTO: Bralka
    FOTO: Bralka

    »Ni delovalo profesionalno. Razumem, da mora varnostnik ukrepati, če nekoga sumi tatvine, ampak način je bil zelo agresiven. Fant je deloval popolnoma prestrašen,« dodaja. Po njenih besedah je varnostnik večkrat zagrozil tudi s klicem policije, medtem ko naj bi mladoletnika še naprej zadrževal.

    FOTO: Bralka
    FOTO: Bralka

    Čeprav okoliščine dogodka za zdaj niso znane in ni mogoče potrditi, ali je do tatvine dejansko prišlo, primer odpira vprašanje sorazmernosti ukrepanja v primerih, ko so vpleteni mladoletniki. Varnostniki imajo določena pooblastila za zadržanje oseb do prihoda policije, vendar morajo pri tem ravnati strokovno, zakonito in predvsem sorazmerno glede na okoliščine posameznega dogodka.

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