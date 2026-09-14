Od strahu vam bo ritnici vleklo skupaj: poglejte, kako AI manevrira na prepadni cesti na Mangart (VIDEO)

Kot smo pred kratkim poročali, je Tesla le nekaj ur po prejetju regulativne odobritve v Sloveniji uvedla popolnoma samostojno vožnjo, ki voznika pripelje od vrat do vrat. »V pisarno sem prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen!«, nam je prve vtise vožnje, kjer je krmilo imela v elektronskih rokah umetna inteligenca, delil nekdanji novinar Simon Šketa.

Zdaj pa je za pozornost javnosti na družbenem omrežju X poskrbel najnovejši videoposnetek vratolomne vožnje po prepadni cesti na Mangart, ki se povzpne več kot 2000 metrov visoko. Tu prostora za napake ni: en napačen zavoj z volanom in človek se, z umetno inteligenco vred, znajde v prepadu. Videoposnetek je na družbenem omrežju objavil uporabnik Jan, na njem pa je vidno, kako umetna inteligenca na ozki cesti, kjer je na eni strani stena, na drugi pa prepad, umetelno manevrira in mimo celo spusti nasproti vozeče vozilo.

Oglejte si videoposnetek