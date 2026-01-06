  • Delo d.o.o.
    BRALCI POROČEVALCI

    Ogorčenje zaradi razmer na cesti, tovornjaki prehitevajo avtomobile?! Med Koprom in Ljubljano bralec »videl samo en plug« (VIDEO, FOTO)

    Da na terenu res ni rožnato, potrjuje tudi več naših bralcev.
    »Zasuje te snežna brozga«: tovornjak prehitel kolono, vidljivost izginila v sekundi. FOTO: Bralec Darko

    »Zasuje te snežna brozga«: tovornjak prehitel kolono, vidljivost izginila v sekundi. FOTO: Bralec Darko

    »Če je to varnost, OK«: ogorčenje zaradi neprečiščenih cest pri Pesnici. FOTO: Bralka Katja

    »Če je to varnost, OK«: ogorčenje zaradi neprečiščenih cest pri Pesnici. FOTO: Bralka Katja

    »Kako bo jutri zjutraj, ne vem«: strah pred poledico na neurejenih cestah na Štajerskem. FOTO: Bralka Katja

    »Kako bo jutri zjutraj, ne vem«: strah pred poledico na neurejenih cestah na Štajerskem. FOTO: Bralka Katja

    »Zasuje te snežna brozga«: tovornjak prehitel kolono, vidljivost izginila v sekundi. FOTO: Bralec Darko
    »Če je to varnost, OK«: ogorčenje zaradi neprečiščenih cest pri Pesnici. FOTO: Bralka Katja
    »Kako bo jutri zjutraj, ne vem«: strah pred poledico na neurejenih cestah na Štajerskem. FOTO: Bralka Katja
    N. P.
     6. 1. 2026 | 19:01
    1:54
    A+A-

    Poročali smo, da so razmere po cestah po državi katastrofalne: sneženje je ohromilo promet, nastajajo dolgi zastoji, ponekod izločajo tovorna vozila, voznike pa pozivajo, naj se na pot ne odpravljajo brez nuje in brez prave zimske opreme. Več o tem lahko preberete tukaj.

    image_alt
    Sneg ohromil državo, ceste kolapsirale, na Primorskem hud snežni vihar (VIDEO)

    Da na terenu res ni rožnato, potrjuje tudi naš bralec, ki je na primorski avtocesti doživel neprijetno izkušnjo. Pravi, da je bila primorska avtocesta slabo očiščena, ljudje naj bi vozili po »kolovozih«, kljub digitalnim tablam o prepovedi vožnje šleparjev pa naj bi jih bilo na cesti veliko. Še več: po njegovih besedah so nekateri tovornjaki celo prehitevali kolono po nespluženem prehitevalnem pasu, pri čemer so osebna vozila zasuli s snežno brozgo. »Dokler se brisalec ne gane, ne vidiš nič,« opisuje in doda, da je med Koprom in Ljubljano opazil le en plug.

    O svoji jezi nam je pisala tudi bralka Katja s Štajerske. Sporoča, da so po močnem sneženju nekatere ceste na območju občine Pesnica pri Mariboru ostale neprečiščene in neposipane – tako glavna cesta kot stranske, ki vodijo v hrib. Skrbi jo, da bo zjutraj, ko bo zaradi mraza vse zmrznilo, stanje še nevarnejše. Kot izpostavlja, po teh cestah vsak dan vozijo šolski kombiji z otroki in številni delavci na poti v službo, avtobusi pa naj bi danes vozili zelo redko. Posebej omenja odsek pri Jareninskem križišču v smeri Jarenine ter cesto Lenart–Pesniški Dvor–Pesnica pri Mariboru, kjer naj čiščenje ne bi steklo, kot bi moralo – po njenem mnenju je »pluženje zatajilo na celi črti«.

    »Če je to varnost, OK«: ogorčenje zaradi neprečiščenih cest pri Pesnici. FOTO: Bralka Katja
    »Če je to varnost, OK«: ogorčenje zaradi neprečiščenih cest pri Pesnici. FOTO: Bralka Katja
    »Kako bo jutri zjutraj, ne vem«: strah pred poledico na neurejenih cestah na Štajerskem. FOTO: Bralka Katja
    »Kako bo jutri zjutraj, ne vem«: strah pred poledico na neurejenih cestah na Štajerskem. FOTO: Bralka Katja

