Ostri odzivi po izključitvi »problematičnih« učencev z izleta v Planico: »Naj sončki ostanejo doma in se staršem zahvalijo za vzgojo«

Odločitev nekaterih osnovnih šol, da na letošnji ogled kvalifikacij v Planici povabijo le učence brez vzgojnih ukrepov in z ustreznim vedenjem, je v minulih dneh sprožila ostro razpravo. Po prvem valu ostrih kritik staršev, ki so opozarjali na izključevanje in domnevno krivičnost, se je razprava hitro prevesila v drugo smer. V ospredje so stopili številni bralci in starši, ki so takšno prakso podprli in poudarili, da šola s tem ne kaznuje, temveč nagrajuje odgovorno ravnanje.

Spomnimo, šole so zaradi omejenega števila vstopnic uvedle večstopenjski izbor, pri katerem so izločile učence z vzgojnimi ukrepi, ponavljajočimi se kršitvami vedenja in v nekaterih primerih tudi tiste z negativnimi ocenami. Prav slednje je sprožilo največ polemik, a večina odzivov kaže, da javnost razume odločitev predvsem kot legitimno sporočilo o mejah in odgovornosti.

»Starši, to ste krivi sami«

»Naj ‘sončki’ ostanejo doma in se staršem zahvalijo za ‘dobro’ vzgojo,« je zapisala Sonja in poudarila, da takšna odločitev ni kazen, temveč posledica. Marija meni, da je tak pristop povsem samoumeven: »Če se ne znajo obnašati, naj ostanejo doma.« Petra je bila še bolj neposredna: »Končno. Kazen mora biti vzgojna.«

Velik del odzivov se osredotoča na vlogo staršev. »Starši, to ste krivi sami,« opozarja Mana, ki poudarja, da učitelji ne morejo prevzemati odgovornosti za problematične učence na izletih. Milan meni, da so »starši ogledalo sistema«, Stanko pa dodaja, da je treba najprej urediti odgovornost odraslih, saj »jabolko ne pade daleč od drevesa«.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Podporniki odločitve poudarjajo tudi širši pomen takšnih ukrepov. »Če je nagrada, naj bo nagrada,« izpostavlja Boris, ki meni, da se morajo otroci naučiti povezave med trudom in privilegiji. Tina opozarja, da permisivna vzgoja vodi v nespoštovanje, Olga pa dodaja, da se danes preveč govori o pravicah otrok in premalo o dolžnostih. Rudi ocenjuje, da je »permisivno vzgojo treba temeljito popraviti«.

»Nihče ne ve, v kakšnih razmerah živijo ti otroci«

»Podpiram take odločitve,« pravi Barbara, Robert pa jih označuje kot »edino pravilne«. Franci poudarja, da je prav, da se nagrajuje trud, Sipo pa dodaja, da tudi v športu ne more biti vsak prvi. A razprava vendarle ni povsem enoznačna. Del bralcev opozarja predvsem na vključevanje šolskega uspeha kot kriterija. »To, da ostanejo doma učenci z vzgojnimi ukrepi, je pravilno, ni pa prav, da se jih izbira glede na ocene,« meni Dolores. Elizabeta poudarja, da »vsi ne zmorejo lepih ocen«, Vida pa se z izključevanjem zaradi negativnih ocen ne strinja.

Slišati je tudi opozorila pred posploševanjem. »Nihče ne ve, v kakšnih razmerah živijo ti otroci,« opozarja Bojana in poudarja, da označevanje z »sončki« ni primerno. Milena dodaja, da bi lahko takšne odločitve pustile posledice v prihodnosti. Med kritičnimi glasovi izstopa tudi Danilo, ki meni, da ogled Planice ne bi smel biti nagrada ali kazen. »Ogled ni nagrada in ne kazen,« poudarja in predlaga žreb kot bolj pravično rešitev. Andrej odločitev označuje kot diskriminatorno, Eva pa opozarja na morebitno socialno neenakost.

Kljub različnim pogledom pa odzivi jasno kažejo, da velik del javnosti podpira strožji pristop k nagrajevanju vedenja. »Naj se nagrajuje dobro, ne slabo,« pravi Suzi. Majda dodaja, da bi morali starše bolj jasno opozoriti na odgovornost. Klara ob tem opozarja, da ocene niso vedno pravi kazalnik sposobnosti. Med bolj ostrimi odzivi Ljuba poziva k ukrepanju pristojnih služb, Rožle pa opozarja na starše, ki otrokom ne postavljajo meja. »Takšni vzorci vodijo v nezdrave odrasle,« dodaja Marija.

Osnovnošolci fizično napadli šolskega hišnika Razprava o mejah, odgovornosti in posledicah vedenja osnovnošolcev se odvija v času, ko javnost pretresa tudi nedavni nasilni incident na Osnovni šoli Drska v Novem mestu. Po doslej znanih informacijah je skupina mladoletnikov fizično napadla šolskega hišnika, potem ko jih je opozoril na neprimerno vedenje, med drugim na vožnjo z električnimi skiroji po notranjosti šole in povzročanje škode na šolski lastnini. Hišnik je bil v napadu poškodovan in je potreboval zdravniško pomoč, policija pa je v nadaljevanju izsledila več mladoletnih osumljencev. Na šoli ob tem opozarjajo na dalj časa trajajoče težave z vandalizmom in neprimernim vedenjem v okolici šole, zaposleni pa naj bi se v določenih primerih počutili tudi ogrožene.

