»Otroci so ogroženi!« Bralka besna zaradi razmer pri vrtcu in šoli, PU Ljubljana odgovarja (FOTO)

Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti, kot smo poročali, pa je naša bralka v Ljubljani opazila več nevarnosti na šolski poti. Izpostavila je razmere v okolici OŠ Trnovo in nove enote Vrtca Trnovo. Tako je omenila odsotnost policije in redarstva ob šolskih poteh, neprehodnost zaparkiranih pločnikov in manjkajoče prehode za pešce.

Kaj na te očitke porečejo na PU Ljubljana?

Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi ljubljanske policijske uprave nam je pojasnil:

»Glede vprašanj oziroma očitkov pojasnjujemo, da so policisti na prvi šolski dan, kot bodo tudi skozi celo leto skrbeli za varnost otrok tako na šolskih poteh kot na sploh v prometu. Konkretno včeraj so policisti med drugim v dopoldanskem času oziroma v času prihoda otrok v šolo opravljali tudi naloge na območju Osnovne šole Trnovo in sicer v križišču Ziherlove in Riharjeve ulice ter vzdolž celotne Ziherlove ulice vse do novega vrtca pred križiščem s Karunovo ulico. Dejstvo je, da na omenjenem območju trenutno potekajo gradbena dela, zaradi česar je postavljena posebna začasna prometna signalizacija. Poudarjamo, da je za postavitev, vzdrževanje in celostno ureditev prometne signalizacije oziroma samega prometa pristojna mestna občina. Policisti bomo še naprej z vso skrbnostjo, v sodelovanju tako s šolami kot mestnim redarstvom in drugimi deežniki, v okolici šol skrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu – še posebej otrok,«.

FOTO: Vrtec Trnovo

FOTO: Vrtec Trnovo

FOTO: Vrtec Trnovo

Za komentar smo prosili tudi Suzano Antič, ravnateljico Vrtca Trnovo. Takole nam je odgovorila: »Vrtec Trnovo je v ponedeljek, 31. 8. 2026, ko je pričela delovati naša nova enota Karunova, ter na prvi šolski dan, na obeh svojih lokacijah, tudi na Kolezijski, zagotavljanju varnosti otrok namenjal posebno pozornost. Naši zaposleni so bili prisotni pri vhodih v vrtec, na igriščih in na območju vrtca ter so posebno pozornost namenjali dogajanju v neposredni okolici. Takšno prakso izvajamo že vrsto let, še posebej v prvem tednu šolskega leta, ko je zaradi večjega števila otrok in staršev ter s tem povečanega prometa potrebna dodatna pozornost vseh zaposlenih.

Razumemo skrb staršev glede varnosti otrok in jo jemljemo zelo resno. V

sklopu novogradnje je tako z vidika zagotavljanja večje varnosti (glede na

prejšnji režim) novost tako imenovana drop-off cona na Ziherlovi ulici,

ki si jo delimo z OŠ Trnovo in je namenjena kratkotrajnemu ustavljanju za

oddajo in prevzem otrok, kjer je po našem videnju tam tudi ustrezno označen prehod za pešce. Razmere na območju ves čas spremljamo, še posebej zdaj, na začetku šolskega leta, ko je prometna situacija bolj obremenjena, in bomo v primeru, da se bo pokazala potreba, predlagali ustrezne rešitve oziroma dodatne ukrepe za zagotavljanje čim večje varnosti otrok. Naši starši, med katerimi so mnogi hkrati tudi starši otrok Osnovne šole Trnovo, so nas ves čas gradnje in urejanja nove enote podpirali in razumeli. O poteku novogradnje smo jih tudi sproti obveščali. Včeraj so nas po končanem šolskem programu skupaj s starši obiskali tudi prvošolci in z nami delili veselje ob začetku novega šolskega leta. Ob tem opažanj oziroma pripomb, ki jih omenjate v svojem sporočilu, nismo prejeli. Verjamemo, da bomo z dnevnim spremljanjem situacije ter sodelovanjem vseh udeleženih lahko morebitne pomanjkljivosti sproti prepoznali in uredili v zadovoljstvo ter predvsem v korist in varnost vseh deležnikov.«

Đulijana Juričić, ravnateljica OŠ Trnovo pa je dodala: »Na šoli razumemo skrb staršev glede prometne varnosti. Zato vsako leto izpeljemo vse potrebne korake, da je za le-to poskrbljeno v največji možni meri. Pri tem zelo korektno sodelujemo s Policijo in MOL. V skladu z informacijami, ki jih imamo na razpolago, starše sproti obveščamo o šolskih poteh in jih pozivamo k večji previdnosti ter skrb za varnost naših učencev. Prometne razmere sproti spremljamo, smo v nenehnem stiku z vsemi pristojnimi inštitucijami in sproti iščemo rešitve, ki bodo zagotavljale še boljšo prometno varnost naših otrok.«

Kaj na omenjene razmere v okolici OŠ Trnovo in Vrtca Trnovo pravijo na Mestni občini Ljubljana? Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.