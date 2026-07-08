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    PISMO BRALKE

    Pacientka v Ljubljani umrla po domnevni zdravniški napaki? Klinika: »Po operaciji smo bili z njo ves čas v stiku«

    Na kliniki odločno zavračajo trditve, da je bila nesrečna pacientka zavrnjena ali preslišana, v dneh po operaciji naj bi bili z njo »ves čas v stiku«.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
    N. P.
     8. 7. 2026 | 09:08
     8. 7. 2026 | 09:55
    2:21
    A+A-

    Na uredništvo smo prejeli pismo bralke, ki opozarja na tragičen dogodek v zasebnem medicinskem centru Iatros. Po njenih navedbah naj bi zaradi domnevne zdravniške napake med rutinskim posegom umrla pacientka. Bralka v svojem opozorilu med drugim piše: »Po mojih informacijah se je nekaj dni po operaciji večkrat obrnila nanje, ampak so jo vedno zavrnili, dokler ni bilo prepozno. Žal vam ne morem dati več informacij,« je zapisala in dodala, da očitno »klinika zadevo hoče pomesti pod preprogo«.

    Za pojasnila glede teh resnih očitkov smo se obrnili na vodstvo klinike, kjer so potrdili, da gre za zahteven dogodek, a hkrati odločno zanikali, da bi pacientko ignorirali ali poskušali primer prikriti. S klinike so nam poslali uradno stališče, v katerem pojasnjujejo, da vseh podrobnosti zaradi odprtih postopkov še ne morejo razkriti: »Glede primera potekajo postopki, ki so skladni z zakonodajo.« Zaradi objektivnosti, zaščite in pietete do vseh prizadetih, pravijo, nam do zaključka strokovnega nadzora niso mogli odgovoriti na vprašanja. Dodali so tudi, da trditve naše anonimne bralke vključujejo netočnosti. 

    »Oseba ni bila zavrnjena ali preslišana«

    Na kliniki odločno zavračajo trditve, da je bila nesrečna pacientka zavrnjena ali preslišana. »Kot narekuje naš protokol, smo bili v dneh po operaciji z njo ves čas v stiku, prav tako je bila pri nas v tem času ponovno sprejeta,« zatrjujejo in dodajajo, da »gre za zahteven dogodek, pri katerem moramo vsi deležniki ravnati odgovorno, strokovno in etično«. 

    Vodstvo klinike ob tem poudarja pomembnost spoštovanja vseh vpletenih v tej težki situaciji in dodaja: »Zaradi varovanja človeškega dostojanstva še enkrat prosimo za strpnost pri čakanju na ugotovitve pristojnih organov.«

    Uradne ugotovitve pristojnih institucij in zaključek notranjega strokovnega nadzora bodo pokazali, kaj natančno se je dogajalo v dneh po posegu in kaj je povzročilo tragični izid. 

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