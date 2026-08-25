Po debatah o ustavi in zastavi bralec doživel šok: »Nihče ni govoril o težavah, nihče o položnicah. Govorili so o slovenski zastavi« (FOTO)

Poročali smo že, da je napoved ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, v zadnjih dneh dvignilo nekaj obrvi, saj da so prvošolci za takšno darilo premladi.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino želi z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi. Ministrstvo za obrambo pa bo prvošolcem podarilo slovensko zastavico kot enega najpomembnejših simbolov slovenske državnosti, samostojnosti in suverenosti, so pojasnili pristojni ob tem.

Za ustavo za prvošolčke in dijake okoli 17.000 evrov Za izvode slovenske ustave, ki jih bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v letošnjem šolskem letu prvič razdelilo prvošolcem in dijakom prvega letnika, bo država odštela 16.940 evrov brez DDV, je dejala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc. Zastave za prvošolčke pa bodo stale 23.997 evrov z DDV.

Mnenja o tej potezi so seveda različna, tudi mnenja naših bralcev so šla od tega, da ustava ni primerno darilo za prvošolčke, ker ne znajo še brati, do tega, da se to dogaja 35 let prepozno, pa vendar iz srca.

»Nihče ni govoril o težavah, nihče o položnicah. Govorili so o naši, domači, slovenski zastavi«

Zdaj pa se nam je oglasil bralec Tomaž in nam opisal zanimivo izkušnjo s slovensko zastavo. Pravi, da je na avtobusu Koper–Piran doživel pravo presenečenje. Voznik je namreč imel v kabini izobešeno slovensko zastavo.

Zastava v kabini avtobusa FOTO: Bralec Tomaž

Zastava v kabini avtobusa FOTO: Bralec Tomaž

Kako prosim, zastava v avtobusu!?, se je čudil naš bralec, a dodal, da se je med potniki razvila zanimiva debata. »Nihče ni govoril o težavah, nihče o šoli in nihče o položnicah. Govorili so o zastavi. Naši domači, slovenski. Ni ga bilo potnika, ki ne bi fotografiral tega čudovitega prizora. Vsi so gledali v njo,«.

Bralec Tomaž še dodaja, da ga je to spomnilo, da so naši ljudje – ko si vzamejo trenutek za empatijo in toplino – res zakon.

Zastava v kabini avtobusa FOTO: Bralec Tomaž

Ima pa tudi idejo: »Nič ne bi bilo narobe, če bi bila v vseh sredstvih javnega prevoza izobešena slovenska zastavica. To bi lahko postalo tudi obvezno,«.

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