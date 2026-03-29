Po našem razkritju dogajanja na Gimnaziji Ledina profesorji nad dijake? Očitali naj bi jim, da »krnijo ugled šole«

Potem ko je v javnosti odjeknila novica o uporabi detektorjev kovin na Gimnaziji Ledina, se je oglasil anonimni dijak šole, ki razkriva, da so razmere med šolskimi stenami vse prej kot rožnate. Po njegovih besedah je vodstvo šole dijake pustilo v informacijski temi: »Večina dijakov je za detektorje kovin izvedela iz medijev,« pravi.

Njegovo pričevanje kaže na precejšnjo zmedo pri uvajanju detektorjev. Medtem ko naj bi se nekateri profesorji odločitve vodstva vidno sramovali, so drugi uporabo naprav skušali obrniti na smeh. »Profesorji so z njimi kot sabljami smeje prišli v razred, ko pa so ugotovili, da ga ne znajo uporabljati in da v učilnici piska prav vse, so hitro obupali in nehali s pregledi,« opisuje dijak. »Poleg tega se je mlajša populacija profesoric odločno postavila po robu, saj se jim je ideja pregledov z detektorji seveda zdela privlečena za lase,« pravi. Zaradi ogorčenja javnosti in neizvedljivosti naj bi se vodstvo odločilo, da detektorjev v prihodnje ne bo več. Namesto tega uvajajo »bolj normalne ukrepe«: »Profesorje se bo podučilo, na kaj naj pazijo in kako dijaki goljufajo, pri starejših profesorjih in tistih, ki slabše vidijo, bodo dobili pomoč - torej bosta teste nadzorovala dva.«

Z gimnazije so nam potrdili, da detektorjev kovin ne uporabljajo več, ta ukrep so preizkušali v praksi le tri dni: »Z uporabo detektorja so bili dijaki v tem tridnevnem obdobju seznanjeni pred vsakim ocenjevanjem. Zaradi javno izraženega mnenja Ministrstva za šolstvo smo z uporabo detektorja nemudoma prenehali,« so zagotovili.

Pritiski na dijake in krnjenje ugleda

Namesto odprtega dialoga naj bi dijaki po objavi novice v medijih doživeli pritiske: »Po prvih člankih v medijih so profesorji pritiskali na dijake, naj nehajo širiti to novico in jim očitali, da s tem, ko je zadeva preko dijakov prišla v medije, krnijo ugled šole,« pove dijak. Vodstvo, pravi naš vir, z dijaki do danes ni opravilo nobenega uradnega pogovora o nastali situaciji.

Ravnatelj šole Roman Vogrinc te očitke zavrača: »Na šoli vlada odprta komunikacija, prav tako pa spoštujemo izražanje mnenj, zato smo prepričani, da bi bili informirani, če bi se pritiski na dijake zaradi širjenja informacij v medije dejansko dogajali. O tej problematiki so se učitelji in dijaki seveda pogovarjali, izražali svoja mnenja in poglede, ki pa zagotovo niso rezultirali v kakršne koli pritiske,« je prepričan.

Detektorji kovin pa niso edina težava dijakov na tej ljubljanski gimnaziji. Nemalo preglavic jim povzroča tudi sistem pisanja testov za tiste, ki manjkajo pri rednih rokih. Če dijak zboli, testa ne more pisati v naslednjem tednu, temveč mora čakati na t. i. »popravljalne roke«, ki so le dvakrat letno – januarja in junija. »To pomeni, da če dijak zboli in meseca februarja ne more pisati npr. testa iz matematike, ga lahko piše šele 4 mesece kasneje! Kar je skregano z vso logiko, saj se v tem času že pospešeno jemlje nova snov,« meni anonimni dijak. Ravnatelj pravi, da gre za »dolgoleten in dobro utečen način popravljanja in zviševanja ocen«. »Vnaprej znana tri obdobja popravljalnih rokov omogočajo dijakom individualno prilagajanje na šolske obveznosti. Dijakom, ki zaradi daljše bolezni manjkajo pri pisnem ocenjevanju znanja, pa je pridobivanje ocen omogočeno z dodatnimi individualnimi termini med šolskim letom,« pojasnjuje.

Gimnazija Ledina, računalniška učilnica. Arhivska fotografija. FOTO: Črt Piksi

Teste pišejo bolni

Zaradi strahu pred junijskimi roki prihaja do neugodnih situacij, zatrjuje dijak, ki se je obrnil na nas. Mladež naj bi prihajala v šolo vidno bolna, bleda in z glavoboli, samo da bi opravila obveznosti. Odziv šole na to pa naj bi bil po njegovih besedah oster: »Razredniki so pričeli z grožnjami, da če dijak pride v šolo samo za uro testa, ostale ure pa manjka, mu bodo razveljavili test in bo moral vseeno na popravljalni rok,« navaja. Ravnatelj tudi te navedbe zavrača: »Na šoli nismo nikoli nobenemu dijaku razveljavili testa, če je prišel k pouku le v času pisnega ocenjevanja, ostale ure pa je manjkal. Te pravice šoli ne daje noben predpis niti si je samovoljno ne jemljemo,« je zagotovil.