Po včerajšnjih težavah z omrežjem od A1 bralec danes poročal, da mu spet ne dela

Po včerajšnjem izpadu omrežja od telekomunikacijskega operaterja A1 so imeli po poročanju bralca Gaja nekateri uporabniki v več slovenskih mestih tudi danes težave s tem omrežjem. Po njegovih besedah so težave trajale dve uri, za tem pa naj bi bile odpravljene.

»Danes med 12. in 14. uro spet A1 ni deloval. Ni bilo možno pošiljati SMS-ov. Veliko prijateljev iz Kopra, Kranja, Ljubljane, Maribora mi je poročalo o istih težavah,« nam je sporočil bralec Gaj. Za več informacij o tem smo se obrnili na A1, a jih v času pisanja tega članka še nismo prejeli.

Včeraj izpad nekaj pred 15. uro

Težave z omrežjem so se včeraj pojavile ob podobnem času kot danes. Kot smo poročali, je do obsežnega izpada omrežja po vsej Sloveniji prišlo nekaj pred 15. uro. Po informacijah Dela ponekod niso bili mogoči klici, težave pa so bile tudi z dostopom do interneta. Težave so potrdili v A1. »Naše ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje,« so sporočili. Po 20. uri so bili klici znova mogoči, nekatere druge težave pa so se zvečer še pojavljale.