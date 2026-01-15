  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    »NE MOREM HODITI«

    Bralec umaknjen s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, imamo odgovor UKCL

    Za paciente takšni premiki pomenijo dodatno breme, saj morajo sami iskati alternative ali znova vstopati v čakalne vrste.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo 
    Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo 
    A. G.
     15. 1. 2026 | 20:15
    5:25
    A+A-

    Z Ortopedske klinike v Ljubljani v zadnjem času odhaja več zdravnikov, klinika pa po zagotovilih vodstva reorganizira delo in prerazporeja paciente k drugim ortopedom. Bralec, ki želi ostati anonimen, opozarja, da so ga po odhodu dr. Klemna Stražarja brez ponujenega nadomestnega termina umaknili s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, kar ga je zaradi resnih težav s hojo šokiralo. Klinika zatrjuje, da ima razmere pod nadzorom, vendar pacienti poročajo o negotovosti in strahu, da se bodo čakalne dobe še podaljšale. Za paciente takšni premiki pomenijo dodatno breme, saj morajo sami iskati alternative ali znova vstopati v čakalne vrste.

    »Pozdravljeni, danes sem z Ortopedske klinike v Ljubljani prejel sms sporočilo, da so me umaknili s čakalnega seznama za artroskopijo kolena. Bil sem namreč pacient odhajajočega dr. Klemna Stražarja. Človek bi pričakoval, da bodo ponudili vsaj alternativo, drugega ortopeda, če pravijo, da imajo vse pod kontrolo. Operacijo pa zelo nujno potrebujem, ker ne morem hoditi,« je zapisal.

    FOTO: Bralec, zaslonski posnetek
    FOTO: Bralec, zaslonski posnetek

    Po besedah bralca, ki se je obrnil na naše uredništvo, z Ortopedske klinike kljub več poskusom ni prejel nobenega odgovora na elektronsko pošto, prav tako je bil več ur neuspešen pri telefonskem klicanju v času uradnih ur, saj je bila linija ves čas zasedena. Takšna nedosegljivost po njegovem mnenju kaže na resne organizacijske težave, ki spremljajo odhode zdravnikov in dodatno poglabljajo stisko pacientov. Posledice, kot je zapisal, občutijo predvsem bolniki z resnimi bolečinami, ki brez informacij ne vedo, ali naj čakajo, poiščejo samoplačniško pomoč ali se znova vključijo v čakalni sistem. Posebej skrb vzbujajoče je, da so v takšni negotovosti tudi starejši pacienti, ki nimajo dostopa do sodobnih komunikacijskih poti in so povsem odvisni od telefonskega stika, ki pa je; kot kaže; pogosto nedosegljiv. »Nemogoče jih je priklicati, kar je res neodgovorno, ker ljudje v hudih bolečinah ostajajo v negotovosti in ne vedo, kako naprej, ker nimajo informacij. Ne predstavljam si, kako to urejajo starejši, ki niso vešči modernih komunikacij,« se je spraševal bralec.

    Odgovor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

    Za komentar o ukrepih, nadomestnih terminih in zasedenosti telefonskih linij smo zaprosili Univerzitetni klinični center Ljubljana. Pojasnili so, da sporočilo s tako vsebino Ortopedska klinika pošlje pacientu, ki je bil neopravičeno odsoten na naročen termin za ambulantni pregled, in da sporočilo ni v ničemer povezano z nedavnimi napovedmi o odhodih treh ortopedov. 

    »SMS sporočilo s tako vsebino Ortopedska klinika pošlje pacientu, ki je bil neopravičeno odsoten na naročen termin za ambulantni pregled. Neupravičena odsotnost pomeni, da pacient ne pride na pregled, termina ne odpove pravočasno in se niti kasneje v zakonskem roku ne opraviči in izkaže z dokazili, da je imel skladno z zakonodajo utemeljen razlog za odsotnost. V takih primerih je izvajalec dolžan ravnati v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in mora takega pacienta črtati iz seznama čakajočih. SMS sporočilo tako ni v ničemer povezano z nedavnimi napovedmi o odhodih treh ortopedov. Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) so pacienti dolžni pravočasno obvestiti zdravstvenega izvajalca, če se dogovorjenega termina ne morejo udeležiti. To pomeni, da morajo 10 dni pred načrtovanim posegom ali specialističnim pregledom izvajalcu sporočiti svojo odsotnost. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, kot so nenadna bolezen, nepričakovana hospitalizacija ali smrt ožjega družinskega člana. ZPacP določa, da se pacienta, ki naročenega termina ne izkoristi brez upravičenega razloga, črta s čakalnega seznama, njegova napotna listina pa preneha veljati. Ponovna uvrstitev na čakalni seznam za isto storitev pri istem izvajalcu je mogoča šele po treh mesecih, razen če bi takšna omejitev lahko ogrozila pacientovo zdravstveno stanje.« 

    • SMS sporočilo s tako vsebino Ortopedska klinika pošlje pacientu, ki je bil neopravičeno odsoten na naročen termin za ambulantni pregled.
    • SMS sporočilo ni v ničemer povezano z nedavnimi napovedmi o odhodih treh ortopedov.

    Glede očitkov o nedosegljivosti in pomanjkanju informacij so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana poudarili, da je telefonsko naročanje na Ortopedski kliniki mogoče vsak delovnik med 10. in 12. uro, ob tem pa je v skladu z zakonodajo vzpostavljenih več poti za naročanje in pridobivanje informacij, med drugim tudi po elektronski pošti na e-naslov narocanje.spec.ortop.amb@kclj.si ter osebno, in sicer vsak delovnik med 7.30 in 9.30 uro. Iz UKCL ob tem svetujejo, da pacienti, ki so vešči elektronske komunikacije, uporabljajo e-pošto, saj naj bi bila telefonska linija namenjena predvsem starejšim in tistim, ki te možnosti nimajo. Obenem priznavajo, da bodo SMS-obvestila o spremembah v naročanju dopolnili z natančnimi informacijami o vseh razpoložljivih kontaktih in urah dosegljivosti, saj želijo izboljšati obveščenost pacientov.

    Več iz teme

    UKCLzdravstvoČakalne dobečakalne vrsteUKC Ljubljanaortopedijabolnikičakalni seznamiartroskopijo kolena
    ZADNJE NOVICE
    22:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU NOVO MESTO

    30-letnica na prehodu zbila 65-letno peško

    Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.
    15. 1. 2026 | 22:05
    21:25
    Bulvar  |  Suzy
    MODNI RADAR 

    Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

    Ujel je Marka Jovovića in Alenko Ružič Jovović, Gordano Grandošek Whiddon in Trenta Whiddona ter Jako Terška in Gregorja Strasbergar Štrasa.
    15. 1. 2026 | 21:25
    21:15
    Novice  |  Slovenija
    PARLAMENTARNE VOLITVE 2026

    Znano, kateri župani bodo nastopili na skupni listi NSI, SLS in Fokusa

    Pogovori o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah, h katerim so predsedniki treh strank s podpisi posebnih izjav formalno pristopili novembra lani, so, kot kaže, obrodili sadove.
    15. 1. 2026 | 21:15
    21:04
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU CELJE

    V podjetju prišlo do nesreče, z delavcem je hudo

    Tujo krivdo so policisti izključili.
    15. 1. 2026 | 21:04
    20:25
    Bulvar  |  Domači trači
    RESNIČNOSTNI ŠOV

    Vplivnež Mark, ki je že razburil javnost, zdaj vstopa v Kmetijo: »Skrbi me, da bom uničil svoja najljubša oblačila«

    Med tekmovalci iz preteklih šovov, s katerimi si ne bi želel sobivati, izpostavlja Igorja Mikića.
    15. 1. 2026 | 20:25
    20:15
    Bralci
    »NE MOREM HODITI«

    Bralec umaknjen s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, imamo odgovor UKCL

    Za paciente takšni premiki pomenijo dodatno breme, saj morajo sami iskati alternative ali znova vstopati v čakalne vrste.
    15. 1. 2026 | 20:15

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRATKOROČNO FINANCIRANJE

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    15. 1. 2026 | 08:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMSKI FESTIVAL

    Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    12. 1. 2026 | 15:46
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRATKOROČNO FINANCIRANJE

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    15. 1. 2026 | 08:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMSKI FESTIVAL

    Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    12. 1. 2026 | 15:46
    Novice  |  Slovenija
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVALNA SEZONA

    Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
    Promo
    Novice  |  Svet
    INOVATIVNO

    Koroška postaja središče razvoja

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    DELOV POSLOVNI CENTER

    Pred nami je prelomno leto 2026

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    BOLEČINA

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    POSLOVNI NAJEMN

    Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki