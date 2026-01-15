Bralec umaknjen s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, imamo odgovor UKCL

Z Ortopedske klinike v Ljubljani v zadnjem času odhaja več zdravnikov, klinika pa po zagotovilih vodstva reorganizira delo in prerazporeja paciente k drugim ortopedom. Bralec, ki želi ostati anonimen, opozarja, da so ga po odhodu dr. Klemna Stražarja brez ponujenega nadomestnega termina umaknili s čakalnega seznama za artroskopijo kolena, kar ga je zaradi resnih težav s hojo šokiralo. Klinika zatrjuje, da ima razmere pod nadzorom, vendar pacienti poročajo o negotovosti in strahu, da se bodo čakalne dobe še podaljšale. Za paciente takšni premiki pomenijo dodatno breme, saj morajo sami iskati alternative ali znova vstopati v čakalne vrste.

»Pozdravljeni, danes sem z Ortopedske klinike v Ljubljani prejel sms sporočilo, da so me umaknili s čakalnega seznama za artroskopijo kolena. Bil sem namreč pacient odhajajočega dr. Klemna Stražarja. Človek bi pričakoval, da bodo ponudili vsaj alternativo, drugega ortopeda, če pravijo, da imajo vse pod kontrolo. Operacijo pa zelo nujno potrebujem, ker ne morem hoditi,« je zapisal.

FOTO: Bralec, zaslonski posnetek

Po besedah bralca, ki se je obrnil na naše uredništvo, z Ortopedske klinike kljub več poskusom ni prejel nobenega odgovora na elektronsko pošto, prav tako je bil več ur neuspešen pri telefonskem klicanju v času uradnih ur, saj je bila linija ves čas zasedena. Takšna nedosegljivost po njegovem mnenju kaže na resne organizacijske težave, ki spremljajo odhode zdravnikov in dodatno poglabljajo stisko pacientov. Posledice, kot je zapisal, občutijo predvsem bolniki z resnimi bolečinami, ki brez informacij ne vedo, ali naj čakajo, poiščejo samoplačniško pomoč ali se znova vključijo v čakalni sistem. Posebej skrb vzbujajoče je, da so v takšni negotovosti tudi starejši pacienti, ki nimajo dostopa do sodobnih komunikacijskih poti in so povsem odvisni od telefonskega stika, ki pa je; kot kaže; pogosto nedosegljiv. »Nemogoče jih je priklicati, kar je res neodgovorno, ker ljudje v hudih bolečinah ostajajo v negotovosti in ne vedo, kako naprej, ker nimajo informacij. Ne predstavljam si, kako to urejajo starejši, ki niso vešči modernih komunikacij,« se je spraševal bralec.

Odgovor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Za komentar o ukrepih, nadomestnih terminih in zasedenosti telefonskih linij smo zaprosili Univerzitetni klinični center Ljubljana. Pojasnili so, da sporočilo s tako vsebino Ortopedska klinika pošlje pacientu, ki je bil neopravičeno odsoten na naročen termin za ambulantni pregled, in da sporočilo ni v ničemer povezano z nedavnimi napovedmi o odhodih treh ortopedov.

»SMS sporočilo s tako vsebino Ortopedska klinika pošlje pacientu, ki je bil neopravičeno odsoten na naročen termin za ambulantni pregled. Neupravičena odsotnost pomeni, da pacient ne pride na pregled, termina ne odpove pravočasno in se niti kasneje v zakonskem roku ne opraviči in izkaže z dokazili, da je imel skladno z zakonodajo utemeljen razlog za odsotnost. V takih primerih je izvajalec dolžan ravnati v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in mora takega pacienta črtati iz seznama čakajočih. SMS sporočilo tako ni v ničemer povezano z nedavnimi napovedmi o odhodih treh ortopedov. Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) so pacienti dolžni pravočasno obvestiti zdravstvenega izvajalca, če se dogovorjenega termina ne morejo udeležiti. To pomeni, da morajo 10 dni pred načrtovanim posegom ali specialističnim pregledom izvajalcu sporočiti svojo odsotnost. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, kot so nenadna bolezen, nepričakovana hospitalizacija ali smrt ožjega družinskega člana. ZPacP določa, da se pacienta, ki naročenega termina ne izkoristi brez upravičenega razloga, črta s čakalnega seznama, njegova napotna listina pa preneha veljati. Ponovna uvrstitev na čakalni seznam za isto storitev pri istem izvajalcu je mogoča šele po treh mesecih, razen če bi takšna omejitev lahko ogrozila pacientovo zdravstveno stanje.«

Glede očitkov o nedosegljivosti in pomanjkanju informacij so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana poudarili, da je telefonsko naročanje na Ortopedski kliniki mogoče vsak delovnik med 10. in 12. uro, ob tem pa je v skladu z zakonodajo vzpostavljenih več poti za naročanje in pridobivanje informacij, med drugim tudi po elektronski pošti na e-naslov narocanje.spec.ortop.amb@kclj.si ter osebno, in sicer vsak delovnik med 7.30 in 9.30 uro. Iz UKCL ob tem svetujejo, da pacienti, ki so vešči elektronske komunikacije, uporabljajo e-pošto, saj naj bi bila telefonska linija namenjena predvsem starejšim in tistim, ki te možnosti nimajo. Obenem priznavajo, da bodo SMS-obvestila o spremembah v naročanju dopolnili z natančnimi informacijami o vseh razpoložljivih kontaktih in urah dosegljivosti, saj želijo izboljšati obveščenost pacientov.