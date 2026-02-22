  • Delo d.o.o.
    ZIMSKE EKSTREMNE RAZMERE

    Poglejte, kakšne ledene sveče nam je poslal bralec Igor (FOTO)

    Čeprav se nam zdi letošnje sneženje lahko presenetljivo ali intenzivno, ni prvič, da se Slovenija sooča s pravimi zimskimi izzivi.
    Leta 2014 na Notranjskem FOTO: Bralec Igor
    Leta 2014 na Notranjskem FOTO: Bralec Igor
    A. G.
     22. 2. 2026 | 19:35
     22. 2. 2026 | 20:34
    2:38
    A+A-

    V zadnjih dneh so snežne padavine ponovno zajele večji del Slovenije, pri čemer so snežne odeje na nižinah in v hribovjih povzročile težave v prometu, pod težo mokrega snega so se lomila drevesa, prišlo je do izpadov elektrike, vozila pa so se pogosto ustavljala zaradi zasneženih in poledenelih cest. Obilnejše sneženje je zaznano predvsem v Štajerski, Koroški in Pomurju, kjer je po napovedih meteorologov zapadlo od 10 do 20 cm snega v nižinah, na višjih nadmorskih višinah pa tudi do 40 cm in več, s čimer so pogoji za varno potovanje oteženi. Ob tem oblasti opozarjajo na previdnost in omejeno gibanje po odprtih površinah, saj se povečujejo nevarnosti za prometne nezgode in poškodbe zaradi padlih vej. 

    Da pa si lahko predstavljamo, kako močne so bile pretekle zime, nam je bralec Igor iz Notranjske poslal slikovno gradivo in pripisal: »Naj vas spomnim, da je bilo veliko huje leta 2014 na Notranjskem, ko smo bili brez elektrike 14 dni, brez vode pa na srečo samo tri dni. Pa smo se znašli in preživeli tudi to.« Njegova izkušnja nas opominja, da so bile pretekle zime res hude in da trenutne razmere, čeprav zahtevne, niso rekordne.

    FOTO: Bralec Igor
    FOTO: Bralec Igor

    Izjemno hude zime

    Čeprav se nam zdi letošnje sneženje lahko presenetljivo ali intenzivno, ni prvič, da se Slovenija sooča s pravimi zimskimi izzivi. Slovenski meteorološki arhivi kažejo, da so bile v zgodovini države tudi izjemno hude zime, ki so pustile močan pečat na vsakdanjem življenju ljudi. Posebno pozornost si zasluži zima 2013/2014, ko je med 31. januarjem in 2. februarjem 2014 Slovenijo prizadela močna ledena nevihta, spremljana s sneženjem in poledico, zaradi česar so se dalj časa zaprle ceste, železniški promet je obstal, drevesa in daljnovodi so se obremenili do preloma, ter okrog 120.000 gospodinjstev je bilo brez elektrike. Zelo huda situacija je bila predvsem v Notranjski in Gorenjski regiji, kjer so ljudje ostali brez elektrike in deloma brez vode za več dni, posledice pa so povzročile velike logistične in socialne izzive.

    Čeprav se nam zdi letošnje sneženje intenzivno, te primerjave kažejo, da so se prebivalci Slovenije že večkrat znašli v pravih zimskih izzivih in da so izkušnje, kot je opisal bralec Igor, dokaz preživetja, solidarnosti in pripravljenosti, ki jih občasne zimske ujme še vedno zahtevajo.

