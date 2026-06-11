  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    POOSTREN NADZOR

    Policistka imela polne roke dela na Dunajski cesti: kolesarjem delila globe, čakali so v vrsti

    V nedeljo je na območju Dunajske ceste v Ljubljani, nasproti Gospodarskega razstavišča, potekal poostren nadzor kolesarjev.
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    N. Č.
     11. 6. 2026 | 15:29
     11. 6. 2026 | 15:29
    3:08
    A+A-

    V nedeljo je na območju Dunajske ceste v Ljubljani, nasproti Gospodarskega razstavišča, potekal poostren nadzor kolesarjev, ki je pritegnil pozornost mimoidočih in povzročil nekaj komentarjev med udeleženci. Po besedah očividca je policistka kaznovala kolesarje, ki so vozili v nasprotno smer, medtem ko je bila kolesarska steza zaradi zapore preusmerjena na drugo stran ceste.

    Očividec je na platformi Reddit opisal dogajanje takole: »Danes na Dunajski, nasproti Gospodarskega stoji policistka in daje kazni kolesarjem, ki vozijo v napačno smer. Cela gneča je tam, kar v vrsti smo čakali, toliko je imela dela. Zakaj? Ker je kolesarska na 'pravi' strani Dunajske malo nižje pod podvozom zaprta in so kolesa preusmerjena na to stran. Ampak finta! 20 metrov nižje kot stoji policistka je pa že prvi možen prehod nazaj na pravo stran, in če se takoj ne ustaviš tam in čakaš na zeleno za prehod na ta pravo stran, si pač v prekršku. Ker pa tam niti ni kake table, ki bi opozarjala, da je konec 'obvoza' in mogoče kolesarji radi tudi malo optimiziramo, praktično vsak potegne še malo dlje po tej strani, da mogoče na naslednjem prehodu ujame zeleno in to finto je naštudirala naša vrla policija. Zlobni kolesarji se ne vrnejo na pravo stran Dunajske na prvem možnem prehodu! Kakšna veličastna zmaga predstavnikov zakona nad podivjano kolesarsko bando. Ampak smo pa zdaj vsaj vsi varni, a ne?«

    S PU Ljubljana so nam na vprašanja glede nadzora pojasnili, da so v tem obdobju na območju Policijske postaje Ljubljana Bežigrad sankcionirali 26 kolesarjev in 5 voznikov lahkih motornih vozil, vendar statističnih podatkov o posameznih lokacijah ne vodijo. Na konkretnem delu Dunajske ceste je postavljena jasna prometna signalizacija, ki ureja promet vozil, kolesarjev in pešcev. Policija ob tem opozarja, da vožnja v nasprotno smer ogroža tako kolesarje, ki vozijo pravilno, kot tudi voznike in pešce, nevarnost pa so izpostavili tudi stanovalci tega območja. Za takšen prekršek je predpisana globa v višini 40 evrov.

    Policisti ob zaznanih kršitvah preverjajo ustreznost prometne signalizacije in ukrepajo v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Pri tem je njihov cilj zagotavljanje varnosti vsem udeležencem cestnega prometa ter preprečevanje ravnanj, ki bi lahko ogrozila kolesarje, voznike lahkih motornih vozil, pešce in druge udeležence.

    Kot dodajajo, je bilo od ponedeljka, 1. junija, do nedelje, 7. junija, po vsej Sloveniji potekal usklajen poostren nadzor nad kolesarji in vozniki lahkih motornih vozil, s poudarkom na varnosti ranljivih udeležencev, ki so v prvi vrsti sami dolžni spoštovati predpise in paziti na lastno varnost.

    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    Dunajska cestakolesarjipolicijaprometGospodarsko razstavišče
    ZADNJE NOVICE
    17:00
    Novice  |  Nedeljske novice
    MODA

    Hit poletja

    Črte in karo nosimo za žlahtnjenje najlepših in skrivanje manj bleščečih delov postave.
    Ajda Janovsky11. 6. 2026 | 17:00
    16:54
    Novice  |  Slovenija
    LJUBLJANA

    12. julija bo referendum o parkiranju, Janković: »Žal mi je milijona ...«

    Referendum naj ne bi bil zgolj odločanje o parkirni politiki, ampak širši preizkus podpore županu Jankoviću pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
    11. 6. 2026 | 16:54
    16:28
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK OBŽALUJEJO

    Invalidko pustili na peronu, čeprav je prevoz pravočasno najavila

    Slovenske železnice niso omogočile prevoza ženske z invalidnostjo.
    11. 6. 2026 | 16:28
    16:16
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PISKANJE V GLAVI

    Slišite piskanje ali šumenje? Morda gre za tinitus

    Kadar je tinitus povezan z izgubo sluha, lahko pomagajo slušni aparati, nekaterim koristijo zvočne terapije.
    11. 6. 2026 | 16:16
    16:00
    Novice  |  Nedeljske novice
    GLASBA

    Poklonili so se mami

    Pesem v sebi nosi močno osebno noto, toplino in iskrenost
    Mojca Marot11. 6. 2026 | 16:00
    15:44
    Lifestyle  |  Astro
    ASTROLOGIJA IN KARIERA

    Odkrijmo svojo kariero s pomočjo astrologije

    Astrologija nam omogoča, da bolje razumemo svoje talente, omejitve in možnosti. Ko prepoznamo, kje smo močni, lažje sprejemamo odločitve.
    11. 6. 2026 | 15:44

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Šport  |  Športni trači
    VIDEO

    »Žalostno je iti sam na pivo«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    5. 6. 2026 | 13:35
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    TVEGANJE

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    29. 4. 2026 | 09:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POVEZANI

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    11. 6. 2026 | 07:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAKLADI SLOVENIJE

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    9. 6. 2026 | 11:30
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Šport  |  Športni trači
    VIDEO

    »Žalostno je iti sam na pivo«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    5. 6. 2026 | 13:35
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    TVEGANJE

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    29. 4. 2026 | 09:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POVEZANI

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    11. 6. 2026 | 07:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ZAKLADI SLOVENIJE

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    9. 6. 2026 | 11:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOST

    Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Šport  |  Športni trači
    INTERVJU

    Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    10. 6. 2026 | 07:39
    Photo
    Bulvar  |  Domači trači
    PRESENEČENJE

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    PremiumPromo
    Šport  |  Tekme
    FRANJA

    Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    5. 6. 2026 | 08:36
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    11. 6. 2026 | 08:00
    Novice  |  Slovenija
    TEŽKE RAZMERE

    Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SKRB ZA VARNOST

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    POČITNIŠKA MALHA

    Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

    Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
    8. 6. 2026 | 09:08
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    DONOSNO

    Nov način uporabe polnilnic: priložnost za lastnike

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    5. 6. 2026 | 07:49
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    DOGODKI PO SLOVENIJI

    Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

    Poletje festivalov, glasbe in doživetij
    Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
    Šport  |  Športni trači
    INTERVJU

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:51
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SKRB ZASE

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    RECEPTI

    Poletne ideje brez kompliciranja

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KULTURA

    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
    Novice  |  Slovenija
    Sovoznik

    Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
    Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Izberi poklic, ne stereotip

    Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    10. 6. 2026 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŽIVLJENJE

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNE FINANCE

    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:09
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 07:48
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki