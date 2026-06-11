Policistka imela polne roke dela na Dunajski cesti: kolesarjem delila globe, čakali so v vrsti

V nedeljo je na območju Dunajske ceste v Ljubljani, nasproti Gospodarskega razstavišča, potekal poostren nadzor kolesarjev, ki je pritegnil pozornost mimoidočih in povzročil nekaj komentarjev med udeleženci. Po besedah očividca je policistka kaznovala kolesarje, ki so vozili v nasprotno smer, medtem ko je bila kolesarska steza zaradi zapore preusmerjena na drugo stran ceste.

Očividec je na platformi Reddit opisal dogajanje takole: »Danes na Dunajski, nasproti Gospodarskega stoji policistka in daje kazni kolesarjem, ki vozijo v napačno smer. Cela gneča je tam, kar v vrsti smo čakali, toliko je imela dela. Zakaj? Ker je kolesarska na 'pravi' strani Dunajske malo nižje pod podvozom zaprta in so kolesa preusmerjena na to stran. Ampak finta! 20 metrov nižje kot stoji policistka je pa že prvi možen prehod nazaj na pravo stran, in če se takoj ne ustaviš tam in čakaš na zeleno za prehod na ta pravo stran, si pač v prekršku. Ker pa tam niti ni kake table, ki bi opozarjala, da je konec 'obvoza' in mogoče kolesarji radi tudi malo optimiziramo, praktično vsak potegne še malo dlje po tej strani, da mogoče na naslednjem prehodu ujame zeleno in to finto je naštudirala naša vrla policija. Zlobni kolesarji se ne vrnejo na pravo stran Dunajske na prvem možnem prehodu! Kakšna veličastna zmaga predstavnikov zakona nad podivjano kolesarsko bando. Ampak smo pa zdaj vsaj vsi varni, a ne?«

S PU Ljubljana so nam na vprašanja glede nadzora pojasnili, da so v tem obdobju na območju Policijske postaje Ljubljana Bežigrad sankcionirali 26 kolesarjev in 5 voznikov lahkih motornih vozil, vendar statističnih podatkov o posameznih lokacijah ne vodijo. Na konkretnem delu Dunajske ceste je postavljena jasna prometna signalizacija, ki ureja promet vozil, kolesarjev in pešcev. Policija ob tem opozarja, da vožnja v nasprotno smer ogroža tako kolesarje, ki vozijo pravilno, kot tudi voznike in pešce, nevarnost pa so izpostavili tudi stanovalci tega območja. Za takšen prekršek je predpisana globa v višini 40 evrov.

Policisti ob zaznanih kršitvah preverjajo ustreznost prometne signalizacije in ukrepajo v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Pri tem je njihov cilj zagotavljanje varnosti vsem udeležencem cestnega prometa ter preprečevanje ravnanj, ki bi lahko ogrozila kolesarje, voznike lahkih motornih vozil, pešce in druge udeležence.

Kot dodajajo, je bilo od ponedeljka, 1. junija, do nedelje, 7. junija, po vsej Sloveniji potekal usklajen poostren nadzor nad kolesarji in vozniki lahkih motornih vozil, s poudarkom na varnosti ranljivih udeležencev, ki so v prvi vrsti sami dolžni spoštovati predpise in paziti na lastno varnost.

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