Pozor! Če dobite takšno sporočilo, nanj nikar ne odgovarjajte in ničesar ne klikajte

Policija je v četrtek opozarjala državljane, naj ne nasedajo SMS sporočilom, v katerih jih domnevno »slovenska prometna policija« obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih napotuje, naj se prijavijo na določeno spletno stran. »Na policiji opozarjamo, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. Tovrstna lažna SMS sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil,« so sporočili s Policije.

Zlikovci očitno vedo, da se slovenske spletne strani običajno končajo z ».si«, zato domene poskušajo po najboljših močeh poustvariti.

Le dan pozneje pa nas je kontaktiralo več bralcev, ki so prejeli omenjena prevarantska sporočila. Enemu so pisali z »Urada za izvrševanje občinskih predpisov – Končna poravnava upravnih glob«, v sporočilu, ki je sicer zvenelo izredno uradno in na prvi pogled tudi povsem avtentično, pa so ga opozarjali, da je potekel »rok za prostovoljno plačilo vašega nedavnega prometnega prekrška v Sloveniji«. Nadalje se je sporočilo glasilo takole: »V skladu s slovenskim zakonom o varnosti cestnega prometa je ta primer zdaj vstopil v postopek obvezne poravnave. V skladu s slovensko zakonodajo je za plačilo, opravljeno v 8 dneh od prejema obvestila, na voljo 50-odstotni popust. Plačajte prek spleta prek uradne spletne strani https://govtsi.top/si ali osebno pri pooblaščeni banki. Zamude pri plačilu bodo povzročile zamudnine. Podvojitev zneska globe: 50-odstotni "popust za predčasno plačilo" poteče ob polnoči 16. maja 2026, ko se bo znesek globe samodejno podvojil in bodo izračunane zamudnine. Prosimo, odgovorite z 'SI' in nato kliknite zgornjo uradno povezavo sistema, da si takoj ogledate videoposnetek prometnega prekrška in podrobnosti elektronske globe.«

Dovršen in na prvi pogled uraden zapis, še posebej, če nismo pozorni na podrobnosti, ki izdajajo, da ne gre za avtentično sporočilo. Prvi in glavni znak, da ni vse, kot bi moralo biti, je povezava na spletno stran - govtsi.top/si. Zlikovci očitno vedo, da se slovenske spletne strani običajno končajo z ».si«, zato domene poskušajo po najboljših močeh poustvariti, a rezultat ni najbolj posrečen. V primeru spletne strani vladnega urada bi moralo namreč pisati »gov.si«, v nobenem primeru pa za piko pri uradnih spletnih straneh ne bi sledila končnica ».top«.

Zlorabljajo tudi Furs

Nekoliko drugačno SMS sporočilo je dobila tudi bralka, le da je bil pošiljatelj v tem primeru lažna finančna uprava, pošiljatelj pa jo je opozoril na »neizpolnitve plačilne obveznosti št. SI-2026-050211/NR v predpisanem roku«, zaradi česar naj bi »slovenska policija vaš primer predala Oddelku za izvršbe Finančne uprave (FURS)«. Pošiljatelj nadalje grozi, da bo v primeru neplačila zahtevanega zneska »vašemu delodajalcu in vaši banki izdal Odredbo o davčnem zasegu, pri čemer bo neporavnani znesek obvezno odtegnil od vaše mesečne plače ali stanja na računu«, vse skupaj pa da bo znižalo davčno kreditno oceno, kar bo po navedbah pošiljatelja neposredno vplivalo na prihodnjo obdelavo davčnih vračil in vloge za socialne prejemke. Sporočilo se konča zelo podobno kot prejšnje, in sicer: »Uradni portal za poravnavo (24 ur): https://gov-si.cam/si. Prosimo, odgovorite s 'SI' in nato kliknite zgornjo uradno povezavo sistema, da si takoj ogledate posnetke prometnih prekrškov in podrobnosti o elektronski kazni.«

V primeru, da prejmete katerega od opisanih SMS sporočil, nikar ne klikajte na posredovane povezave in ne odgovarjajte na sporočila.

V primeru, da prejmete katerega od opisanih SMS sporočil, lahko se zgodi, da bodo zlikovci postali bolj ustvarjalni in si bodo izmislili še kakšno drugo institucijo, v imenu katere vam bodo grozili in od vas zahtevali denar, pa nikar ne klikajte na posredovane povezave in ne odgovarjajte na sporočila. Preprosto jih izbrišite, v primeru, da vas vseeno skrbi, da ste pozabili kaj plačati, pa se raje obrnite neposredno na institucijo, v imenu katere vam nepridipravi pišejo. Na spletu na uradni spletni strani poiščite kontakt in jih pokličite, ne kličite pa na na številko, s katere ste SMS sporočilo prejeli.