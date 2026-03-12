  • Delo d.o.o.
    BREZPLAČNO ZA VSE BRALCE

    Pravnik pomaga bralcem Novic: zastavite našemu pravniku vprašanje, ki vas žuli

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev "Pravnik odgovarja". Pošljite nam vprašanje preko obrazca na tej strani in prejeli boste odgovor strokovnjakov. Storitev je brezplačna.
     12. 3. 2026 | 13:00
     12. 3. 2026 | 13:01
    2:32
    Slovenske novice v sodelovanju s Pravnikom na dlani ponuja novo storitev za svoje bralce: brezplačne pravne nasvete v sklopu projekta »Pravnik odgovarja«. Pravno pomoč prej ali slej potrebuje skoraj vsak. Zdaj jo lahko brezplačno dobite pri Slovenskih novicah. Enkrat gre za spor s sosedom zaradi meje ali hrupa, drugič za težave na delovnem mestu, vprašanja glede dediščine, ločitve, preživnine, pogodbe ali kazenskega postopka. Marsikdo se znajde v položaju, ko ne ve, kaj sme, kaj lahko zahteva in kam se sploh obrniti. V takih trenutkih človek običajno najprej išče hiter, razumljiv in zanesljiv odgovor. A prav tu se pogosto zatakne. Pravo je zapleteno, postopki so lahko dolgi, ljudje pa se v zakonih, rokih in uradnem jeziku hitro izgubijo.

    Prav zato Slovenske novice v sodelovanju s Pravnikom na dlani svojim bralcem zdaj ponujajo novo možnost: brezplačne osnovne informacije in splošne usmeritve pri pravnih vprašanjih. Projekt »Pravnik odgovarja« je pomoč pri prvi orientaciji, ko posameznik potrebuje razlago, kako sploh razumeti svoj položaj in kateri bi bili lahko njegovi naslednji koraki. Takšna pomoč je lahko posebej dragocena za vse, ki se znajdejo pred problemom, pa ne vedo, ali gre za resno pravno vprašanje ali le za nesporazum, ki ga je mogoče rešiti hitreje in mirneje. Pogosto že osnovno pojasnilo pomaga, da človek lažje razume, kje stoji, kakšne so njegove možnosti in na kaj mora biti pozoren.

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta?

    1. V elektronskem obrazcu na tej strani opišite težavo ali zastavite vprašanje.
    2. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo.
    3. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo kakopak anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

     

