Pravnik pomaga bralcu Novic: Boris vlagal v nepremičnino tašče in tasta, sledil je razhod

V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralca Novic. Takole piše:

Kaj z vlaganji v tujo hišo?

S partnerko sva (sem) vložil veliko denarja v obnovo stanovanja (zgornji del hiše), ki je v popolni lasti njenih staršev. Ali sem upravičen do kakšnih finančnih sredstev pri razhodu s partnerko? Imam 95 % vseh računov, iz katerih je razvidno, koliko sem vložil svojega denarja. Hvala in lep pozdrav. Boris

Pravnik odgovarja

Spoštovani Boris, v primeru vlaganj v tujo nepremičnino je zahtevek po povračilu stroškov vlaganja precej zapleten. Če ni nekega soglasja med partnerjema, s katerim urejata medsebojna premoženjska vprašanja, lahko tudi v primeru podobnih vlaganj v nepremičnino staršev bivšega partnerja, je možna le ustrezna tožba. Taka vprašanja oziroma tematiko ureja Stvarnopravni zakonik. Poleg tega je pomembno tudi to, kdaj so bila vlaganja opravljena. Namreč, sedanji SPZ je začel veljati v letu 2002, pred tem pa je veljal Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ZTLR in bi se vlaganja pred letom 2002 pojmovala po prejšnjem zakonu.

Predvidevamo, da sicer za vaš primer velja SPZ, ki v členu 48. Povečanje vrednosti nepremičnine pravi naslednje:

(1) Če nekdo (graditelj) s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske pravice, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten.

(2) Lastnik in graditelj se lahko dogovorita, da na nepremičnini nastane solastnina. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo.

(3) Zastaralni roki za zahtevke graditelja tečejo od dneva, ko je graditelj izgubil posest nepremičnine.

Torej, če so bila vlaganja direktno v nepremičnino, gre za večja vlaganja kot je na primer prizidek ali streha ter fasada in ste s tem povečali vrednost nepremičnine, lahko na podlagi tega člena uveljavljate njihovo povračilo. Pri tem boste morali upoštevati tudi Družinski zakonik glede odplačnih vlaganj in pojmovanja skupnega premoženja zakoncev, ki določa enaka deleža za vsakega od zakoncev. Torej najverjetneje le polovico vašega vložka.

V primeru izboljšav nepremičnine za potrebe boljšega počitja (beljenje, premikanje sten in podobno), nakup kuhinje, dnevne sobe ali druge opreme pa taka vlaganja ne pomenijo povečanja vrednosti nepremičnine in bo najverjetneje taka tožba neuspešna.