    VLOŽEK V TUJO NEPREMIČNINO

    Pravnik pomaga bralcu Novic: Boris vlagal v nepremičnino tašče in tasta, sledil je razhod

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje. Tokrat objavljamo odgovor bralcu, ki mu je razpadla zveza. Zanima ga, ali si lahko kako povrne vložek v tujo hišo, ki jo je pomagal obnoviti.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Lisa5201/Getty Images  
    Pravnik na dlani
     13. 4. 2026 | 15:47
     V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralca Novic. Takole piše:

    Kaj z vlaganji v tujo hišo?

    S partnerko sva (sem) vložil veliko denarja v obnovo stanovanja (zgornji del hiše), ki je v popolni lasti njenih staršev. Ali sem upravičen do kakšnih finančnih sredstev pri razhodu s partnerko? Imam 95 % vseh računov, iz katerih je razvidno, koliko sem vložil svojega denarja. Hvala in lep pozdrav. Boris

    Pravnik odgovarja

    Spoštovani Boris, v primeru vlaganj v tujo nepremičnino je zahtevek po povračilu stroškov vlaganja precej zapleten. Če ni nekega soglasja med partnerjema, s katerim urejata medsebojna premoženjska vprašanja, lahko tudi v primeru podobnih vlaganj v nepremičnino staršev bivšega partnerja, je možna le ustrezna tožba. Taka vprašanja oziroma tematiko ureja Stvarnopravni zakonik. Poleg tega je pomembno tudi to, kdaj so bila vlaganja opravljena. Namreč, sedanji SPZ je začel veljati v letu 2002, pred tem pa je veljal Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih ZTLR in bi se vlaganja pred letom 2002 pojmovala po prejšnjem zakonu.

    Predvidevamo, da sicer za vaš primer velja SPZ, ki v členu 48. Povečanje vrednosti nepremičnine pravi naslednje:

    (1) Če nekdo (graditelj) s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske pravice, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten.

    (2) Lastnik in graditelj se lahko dogovorita, da na nepremičnini nastane solastnina. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo.

    (3) Zastaralni roki za zahtevke graditelja tečejo od dneva, ko je graditelj izgubil posest nepremičnine.

    Imate vprašanja glede delitve premoženja? Ne tvegajte drage napake

    Nejasnosti pri delitvi premoženja lahko otežijo pravično razdelitev denarja in premoženja. 

    Preverite svoje pravice in možnosti – jasno, hitro in brez zapletov.

    01 280 8000 – pokličite Pravnika na dlani in odgovor dobite še danes!

    Torej, če so bila vlaganja direktno v nepremičnino, gre za večja vlaganja kot je na primer prizidek ali streha ter fasada in ste s tem povečali vrednost nepremičnine, lahko na podlagi tega člena uveljavljate njihovo povračilo. Pri tem boste morali upoštevati tudi Družinski zakonik glede odplačnih vlaganj in pojmovanja skupnega premoženja zakoncev, ki določa enaka deleža za vsakega od zakoncev. Torej najverjetneje le polovico vašega vložka. 

    V primeru izboljšav nepremičnine za potrebe boljšega počitja (beljenje, premikanje sten in podobno), nakup kuhinje, dnevne sobe ali druge opreme pa taka vlaganja ne pomenijo povečanja vrednosti nepremičnine in bo najverjetneje taka tožba neuspešna.

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta

    V elektronskem obrazcu na tej strani opišite težavo ali zastavite vprašanje. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo kakopak anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

    Pravnik na dlanipravnikpravnik svetujededovanjevlaganjeločitev
