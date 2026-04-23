  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    HRUP V DOMAČEM OKOLJU

    Pravnik pomaga bralcu Novic: Kaj lahko storim zaradi hrupa, ki ga zganja sosed?!

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje. Tokrat objavljamo odgovor bralcu Darkotu, ki ga moti hrup, ki ga zganja sosed s košnjo ob vikendih že pred 8. uro zjutraj.
    Pravnik na dlani
     23. 4. 2026 | 11:23
    4:12
    A+A-

     V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralca Novic. Takole piše:

    Spoštovani, moje vprašanje se nanaša na hrup. Sosed vsako leto od pomladi do pozne jeseni vsako nedeljo že pred 8. uro zjutraj s staro bencinsko kosilnico pod našim oknom kosi travo. Hrup nas vsakič vrže iz postelje. Rekel sem mu, če lahko že zaradi otrok, ki ne morejo spati, s košnjo počaka vsaj do 10. ure, pa noče nič slišati o tem, še več, posmehuje se mi, da naj kar pokličem policijo. Kaj lahko storim? Hvala! 
    ​-Darko

    Pravnik odgovarja glede hrupa

    Spoštovani Darko,

    košnja trave ob nedeljah je v Sloveniji pravzaprav siva cona. Načeloma ni prepovedana in gre za lokalno urejene zadeve. V Sloveniji je povzročanje hrupa med 22.00 in 6.00 uro, ki moti mir ali počitek ljudi, prepovedano in se kaznuje po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). V tem času je treba omejiti glasne naprave, glasbila in druge hrupne dejavnosti. Kršitve lahko prijavite policiji, saj gre za prekršek. V zadnjem času so se pojavile tudi informacije v medijih o kaznovanju nekaterih preko dneva zaradi preglasnega igranja klavirja. Preko vikendov in praznikov ni posebnih pravil oziroma drugačnega statusa glede hrupa oziroma so pravila enaka kot čez teden. Košenje trave bi se lahko pojmovalo tudi kot hrup v okolju, ki ga ureja  Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Uredba določa mejne vrednosti kazalcev hrupa za različna območja.

    Hrup soseda vas vrže iz postelje? Ne dovolite, da vas ignorira – ukrepajte!

    Nejasnosti glede pravic pri glasnih sosedih lahko hitro vodijo do konfliktov. Zagotovite si mir v domu – hitro, jasno, brez skrbi.

    01 280 8000 – pokličite Pravnika na dlani in odgovor dobite še danes!

    Posamezne občine z odloki določajo omejitve ali prepovedi nekaterih dejavnosti, kot je tudi košenje trave ob nedeljah oziroma relativno zgodnje košenje ali določajo ure, kdaj je taka dejavnost dopustna. Take omejitve se večinoma nanašajo ravno na uporabo hrupnih naprav, kot so glasne kosilnice, motorne žage ali podobne naprave. Ker niste napisali, kje živite, se morda lahko pozanimate, ali v vaši občini tak odlok obstaja.

    Žal ugotavljamo, da je vaš sosed zelo neobziren do okolice oziroma do vas, sosedov. Lahko se sicer odločite tudi za tožbo oziroma poiščete neko rešitev preko mediacije, vse na podlagi vznemirjanja lastninske pravice. Take postopke oziroma vrste vznemirjanja določa tudi Stvarnopravni zakonik. Na primer v poglavju 4. Oddelek Sosedsko pravo člen 73. določa Prepoved medsebojnega vznemirjanja, člen 75. Prepovedana imisija – hrup je imisija – in nenazadnje še člen 99. določa Zaščito pred vznemirjanjem.

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta

    V elektronskem obrazcu spodaj opišite težavo ali zastavite vprašanje. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo, kakopak, anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

    Do zdaj objavljene pravne nasvete lahko preberete tukaj.

     

    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki