Pravnik pomaga bralcu Novic: Kaj lahko storim zaradi hrupa, ki ga zganja sosed?!

V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralca Novic. Takole piše:

Spoštovani, moje vprašanje se nanaša na hrup. Sosed vsako leto od pomladi do pozne jeseni vsako nedeljo že pred 8. uro zjutraj s staro bencinsko kosilnico pod našim oknom kosi travo. Hrup nas vsakič vrže iz postelje. Rekel sem mu, če lahko že zaradi otrok, ki ne morejo spati, s košnjo počaka vsaj do 10. ure, pa noče nič slišati o tem, še več, posmehuje se mi, da naj kar pokličem policijo. Kaj lahko storim? Hvala!

​-Darko

Pravnik odgovarja glede hrupa

Spoštovani Darko,

košnja trave ob nedeljah je v Sloveniji pravzaprav siva cona. Načeloma ni prepovedana in gre za lokalno urejene zadeve. V Sloveniji je povzročanje hrupa med 22.00 in 6.00 uro, ki moti mir ali počitek ljudi, prepovedano in se kaznuje po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). V tem času je treba omejiti glasne naprave, glasbila in druge hrupne dejavnosti. Kršitve lahko prijavite policiji, saj gre za prekršek. V zadnjem času so se pojavile tudi informacije v medijih o kaznovanju nekaterih preko dneva zaradi preglasnega igranja klavirja. Preko vikendov in praznikov ni posebnih pravil oziroma drugačnega statusa glede hrupa oziroma so pravila enaka kot čez teden. Košenje trave bi se lahko pojmovalo tudi kot hrup v okolju, ki ga ureja Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Uredba določa mejne vrednosti kazalcev hrupa za različna območja.

Posamezne občine z odloki določajo omejitve ali prepovedi nekaterih dejavnosti, kot je tudi košenje trave ob nedeljah oziroma relativno zgodnje košenje ali določajo ure, kdaj je taka dejavnost dopustna. Take omejitve se večinoma nanašajo ravno na uporabo hrupnih naprav, kot so glasne kosilnice, motorne žage ali podobne naprave. Ker niste napisali, kje živite, se morda lahko pozanimate, ali v vaši občini tak odlok obstaja.

Žal ugotavljamo, da je vaš sosed zelo neobziren do okolice oziroma do vas, sosedov. Lahko se sicer odločite tudi za tožbo oziroma poiščete neko rešitev preko mediacije, vse na podlagi vznemirjanja lastninske pravice. Take postopke oziroma vrste vznemirjanja določa tudi Stvarnopravni zakonik. Na primer v poglavju 4. Oddelek Sosedsko pravo člen 73. določa Prepoved medsebojnega vznemirjanja, člen 75. Prepovedana imisija – hrup je imisija – in nenazadnje še člen 99. določa Zaščito pred vznemirjanjem.