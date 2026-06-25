Pravnik pomaga bralcu Novic: mala komunalna čistilna naprava na sosedovem zemljišču

V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralke Novic. Takole piše:

Na zemljišču, za katerega je sosed ves čas trdil, da je naše, smo l. 2018 postavili malo komunalno čistilno napravo. Ker so se medtem sosedski odnosi skrhali, zahteva sosed po 6 letih od postavitve MKČN, da jo odstranimo. Ker se s tem ne strinjamo, saj bi nam poseg o prestavitvi MKČN pomenil prevelike stroške, obenem pa soseda ta MKČN sploh ne moti, saj je zemljišče, za katerega se je izkazalo, da je res sosedovo, po izgledu dejansko del našega dvorišča. Sosed ni nikoli vložil tožbe na motenje posesti. Po 6 letih je vložil zgolj tožbo na motenje lastninske pravice. Kaj lahko naredimo, da nam ne bo potrebno prestavljati MKČN, ker bi to za nas pomenili prevelik finančni strošek. Sosedu smo ponudili odkup, ker pa nam nagaja, nam ne želi prodati, čeprav je bila že narejena parcelacija z njegovo privolitvijo in vpisana sprememba v GURS.

Pravnik odgovarja

Spoštovani,

situacija je pravno gledano dokaj zahtevna in kompleksna. Izhodiščno je potrebno izpostaviti, da negatorna tožba po 99. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) sicer ne zastara. Nadalje, v kolikor MKČN stoji v celoti na sosedovi parceli, ni mogoče uporabiti 47. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki ureja gradnjo čez mejo. Po načelu superficies solo cedit je MKČN pravno gledano postala sestavina sosedove nepremičnine.

Ste prejeli tožbo zaradi motenja lastnine? Sosedski spori glede mej in objektov na tujem zemljišču so pravno izjemno zahtevni. Če se soočate z zahtevo po odstranitvi objekta ali nejasno mejo, ne ukrepajte na lastno pest. Za strokovno pravno pomoč in pripravo obrambe se posvetujte s Pravnikom na dlani. Pokličite 01 280 8000 in zaščitite svoje interese še danes!

Priposestvovanje stvarne služnosti po 217. členu SPZ v tem trenutku ni izvedljivo. Za pravo priposestvovanje po prvem odstavku je treba dokazati desetletno dobroverno izvrševanje, dobra vera pa je v vsakem primeru prekinjena najpozneje s sosedovim nasprotovanjem. Za nepravo priposestvovanje po drugem odstavku se zahteva dvajsetletno izvrševanje brez nasprotovanja. Tudi konkludentno sklenitev stvarne služnosti je sodna praksa (primerjaj VSRS II Ips 311/2016) načeloma kvalificirala kot prekarij (posoja do preklica) in ne kot stvarno pravico, saj 215. člen SPZ za pogodbeno ustanovitev zahteva notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo. Prav tako 91. člen SPZ (priključitev na komunalno omrežje) ne daje podlage, ker je MKČN po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode zasebni individualni sistem, ki nadomešča priklop na javno kanalizacijo, in torej ni komunalno omrežje v smislu te določbe.

Na vaši strani je mogoče argumentacijo hipotetično graditi na določbah Obligacijskega zakonika (OZ): (i) ugovor zlorabe pravice po 7. členu v zvezi z načelom vestnosti in poštenja iz 5. člena OZ; (ii) načelo prepovedi protislovnega ravnanja (venire contra factum proprium) kot izpeljava 5. člena OZ, vendar so to načeloma zelo restriktivni pravni instituti, prav tako je dokazno breme na vaši strani, kar se zna v praksi izkazati kot dokaj težko izvedljivo.

V vašem primeru vsekakor priporočamo poskus izvensodne rešitve s poravnavo v smislu ustanovitve stvarne služnost na parceli, kjer stoji MKČN. Glede na kompleksnost situacije tudi vsekakor priporočamo strokovno posvetovanje pri odvetniku.