    DAL POSOJILO PRIJATELJU IN OSTAL BREZ DENARJA

    Pravnik pomaga bralcu Novic: »Pred 20 leti sem posodil prijatelju, dolg je ostal neporavnan. Kaj lahko storim?«

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev "Pravnik svetuje". Tokrat objavljamo odgovor bralcu Florijanu, ki je ostal brez posojenega denarja prijatelju.
    Denar je Florijan posodil prijatelju, na vračilo čaka že 20 let (fotografija je simbolična) FOTO: Burlingham/Shutterstock
     31. 3. 2026 | 11:06
     V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta »Pravnik na dlani« smo prejeli vprašanje bralca Novic. Takole piše:

    »Pred 20 leti sem prijatelju posodil 4000 evrov. Kot dobremu prijatelju, bil je namreč brat od moje takratne punce, sem denar posodil na posojilno pogodbo, dolžniško posojilo, brez obresti. Ljubezen se je nato skrhala, dolg pa je ostal vkljub pozivom, da naj ga vrne. Zanima me, če lahko po pravni poti zadevo še rešim? Klical sem ga na približno dvakrat na leto in vedno so bile težave in izgovori, da bo, »malo še počakaj«, mi pravi. Lep pozdrav! Florijan.«

    Odgovor pravnega strokovnjaka

    Ključna pravna ovira pri izterjavi po dvajsetih letih je zastaranje terjatve. Splošni zastaralni rok po 346. členu Obligacijskega zakonika (OZ) znaša 5 let. Kljub temu obstaja konkretna pravna možnost, da zastaranje ni nastopilo, če je dolžnik v vmesnem času dolg priznaval. Po 364. členu OZ se zastaranje pretrga z priznanjem dolga s strani dolžnika. Za prekinitev zadostuje vsako ravnanje, iz katerega je razvidno, da dolžnik dolg pripoznava – vključno z ustnimi izjavami, kot so obljube o vračilu. Po vsakem takem priznavanju začne 5-letni zastaralni rok teči znova od začetka. Ker navajate, da ste ga klicali dvakrat letno in je redno nakazoval, da bo plačal, je mogoče sklepati, da je do večkratnih prekinitev zastaranja prihajalo – a to bo treba dokazati (priče, SMS sporočila, e-pošta).

    Posojilna pogodba ali izterjava dolga?

    Če niste prepričani, kako pripraviti varno in pravno pravilno pogodbo ali želite preveriti možnosti pri izterjavi dolga, se posvetujte s Pravnikom na dlani.

    Pokličite 01 280 8000 ali obiščite spletno stran projekta in težavo rešite še danes!

    V sodnem postopku bo ključno dokazno breme na vaši strani: dokazati boste morali obstoj posojilne pogodbe in ponavljajoča se pripoznanja dolga. Sama pisna posojilna pogodba (četudi brez obresti) je dragocen dokaz za obstoj obveznosti. Priporočamo, da čim prej vložite tožbo pri pristojnem sodišču, pred tem se posvetujte z odvetnikom, ki bo ocenil dokazno moč vaših dokazil in izvedljivost postopka. 

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta?

    V elektronskem obrazcu na tej strani opišite težavo ali zastavite vprašanje. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo kakopak anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

    Pravnik na dlanipravnikpravnik svetujeposojilotožba
